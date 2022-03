¡ARMY hará llorar a BTS! La linda sorpresa que tendrán en "Permission to Dance On Stage - Seoul"

Cabe recordar que los conciertos "Permission to Dance On Stage - Seoul" del 10 y 13 de marzo, se llevarán a cabo simultáneamente con una transmisión en vivo en línea, mientras que el concierto del 12 de marzo, se transmitirá a través de "live viewing" en gran parte del mundo, a través de salas de cine . En México, el ARMY podrá disfrutarlo en Cinépolis.

Asimismo, insistieron a los fans que asistirán, no gritar ni cantar en voz alta, "usa tu ARMY Bomb y clapper (badajo), para animar a BTS una vez que comience el concierto".

"¡Mantenga este evento en secreto hasta el concierto para sorprender completamente a los miembros! No muestres el eslogan en el badajo hacia el escenario, hasta que sea la hora del evento", mencionó Big Hit en el comunicado.

ARMY no podrá gritar, cantar y ponerse de pie durante todo el concierto : "está estrictamente prohibido, de acuerdo con las pautas gubernamentales", notificó la agencia que representa a BTS en un comunicado. Sin embargo, tendrán el enorme privilegio de participar en una linda sorpresa.

Anteriormente, Big Hit Music dio a conocer las restricciones que tendrán los fans que asistan a uno de los conciertos de "Permission to Dance On Stage - Seoul" , esto, siguiendo las reglas de las autoridades de salud, ante la pandemia del Covid-19 .

La extraordinaria agrupación musical BTS llevará a cabo esta semana tres conciertos presenciales en el Estadio Olímpico de Seúl, Corea del Sur , como parte de su nueva gira mundial "Permission to Dance On Stage" . Los esperados shows de "Los chicos a prueba de balas" se realizarán el 10, 12 y 13 de marzo. Para estos días tan especiales para los Idols, ARMY tiene preparada una sorpresa muy especial , que sin duda alguna los hará "nadar" en un "mar de lágrimas".

