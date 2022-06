¡ARMY hasta el último día! BTS anuncia hiato y proyectos solistas: "debemos pasar tiempo separados"

Para concluir con el BTS Festa 2022, los integrantes de la boy band surcoreana se reunieron para una comida especial, con motivo del noveno aniversario de su debut. Durante esta reunión virtual con ARMY, dieron un importante anuncio sobre el futuro de la agrupación: BTS se separará de manera temporal. Asimismo, se dio a conocer que RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, llevarán a cabo proyectos en solitario durante el hiato (periodo de inactividad).

Hasta el momento se desconoce cuando comenzará el hiato de BTS y si continuarán con su tour mundial "Permission to dance on stage", antes de la pausa que tendrán como grupo.

Mientras disfrutaban de unas bebidas y conversaban entre ellos, Suga expresó: "vamos a hacer una pausa ahora", lo que tomó por sorpresa al fandom. "¿Deberíamos hablar sobre por qué no hemos creado mucho contenido nuevo? Tenemos que hablar sobre la dirección que estamos tomando".

RM, líder de Bangtan Sonyeondan, comentó que hasta "ON" y "Dynamite", sentía que BTS estaba en sus manos, pero cuando lanzaron "Butter" y "Permission to dance", ya no sabía que tipo de grupo eran.

Kim Namjoon habló sobre la vida agitada de los Idols, "no hay tiempo para mí para crecer. No solo en términos de mis habilidades, sino como ser humano". Evidentemente, a comparación de su etapa de trainee y de su debut con Bangtan Sonyeondan, "soy una persona muy diferente", por lo cual, necesita un tiempo para pensar y estar solo.

"Después de pasar los últimos 10 años como BTS, mientras cumplimos con nuestra apretada agenda juntos, no puedo madurar. No tengo tiempo para pensar, tengo que saber qué tipo de persona soy, qué tipo de grupo es BTS, por qué estoy aquí, qué significan los otros miembros para mí y el camino que debemos tomar en el futuro".

Jimin comentó que están empezando a pensar en qué tipo de artista, quieren que sus fans recuerden de cada uno.

Jungkook, el menor de los integrantes de Bangtan, pidió a ARMY su total comprensión y apoyo ante esta decisión de separarse por un tiempo indefinido.

Pasaremos un tiempo por nuestra cuenta disfrutando y experimentando cosas nuevas, para regresar frente a ustedes con una facera más madura, por eso, espero que nos apoyen.

Ante esto, J-Hope dejó muy en claro que esto no era el final de BTS. "Pienso que es necesario separaros un poco, espero que no piensen en esto de forma negativa y sepan que es un plan muy saludable, no vamos a dejar el grupo".

Suga contó que, últimamente, ha estado muy agotado y se la ha complicado escribir nuevas canciones. "No se me ocurre nada que decir, tengo que escribir sobre cosas que personalmente siento y quiero decir, pero siento que estoy forzando las cosas en este momento, y eso es muy difícil".

Por su parte, Jin, confesó que al hacer actividades grupales durante tanto tiempo, comenzó a sentir que se había convertido en una máquina, "tengo mis propios pasatiempos y cosas que quiero hacer por mi cuenta".

RM agregó que muchas personas saben quién es BTS, pero desconocen realmente quienes son cada uno de ellos. "Dado que somos cantantes, creo que sería más impactante para nosotros mostrar (quiénes somos) a través de nuestra música y actuaciones". Nam adelantó que, a partir de ahora, lanzarán álbumes en solitario, en vez de mixtapes.

V agregó que este hiato de BTS, será ideal para concentrarse en sus proyectos solistas y luego volverán a estar juntos como la grandiosa agrupación que son, "esa sinergia será como la de nadie más, será mejor que antes. Debido a que conocen nuestra sinceridad, creo que el 90 por ciento de nuestros fans nos apoyarían sin importar qué tipo de música o qué tipo de dirección tomemos".

Suga reiteró: "no es que nos estemos separando, solo estamos viviendo separados por un tiempo".