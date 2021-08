ARMY mexicana vive fascinante experiencia en fanmeeting de BTS; ahora para el fandom Sonora es "Sonara"

La pandemia del Covid-19 obligó a Big Hit Music y BTS cancelar definitivamente el "Map of the Soul Tour". Desde hace casi dos años "Los Príncipes del Pop" no han podido estar de manera presencial en un concierto con ARMY, su fiel legión de fans. A través de Twitter y Weverse se mantienen en contacto con sus seguidores, enviándose mutuamente mensajes de aliento.

Hace unos días Bangtan Sonyeondan llevó a cabo un fanmeeting virtual vía Zoom que fue llamado "One amazing summer day with ARMY", en el cual solo pudieron participar fans que tienen la Membresía BTS ARMY en Weverse. De millones de seguidores alrededor del mundo de la agrupación musical originaria de Corea del Sur, solo fueron seleccionadas 200 para estar en dicha reunión online y en entre ellas, una ARMY mexicana de nombre Lucia Ayala Hernández, tuvo el enorme privilegio de vivir el sueño de toda fan.

Nos pusimos en contacto con Lucia y desde los primeros mensajes pudimos percibir esa buena energía y buen corazón que tiene y posteriormente, en un Instagram Live que llevó a cabo, lo corroboramos. "Fue una experiencia única en la vida, jamás imaginé, ni siquiera pensé que tuviera la oportunidad de ser una de las 200 personas en la videollamada", comentó esta entusiasta fan a Debate.

Lucia Ayala Hernández es pastelera, tiene 27 años de edad y vive en la ciudad de Guaymas, estado de Sonora, México. Se convirtió en ARMY gracias a su sobrina Yaritzia, luego de haberla llevado a ver una de las películas de BTS en un cine y desde ese momento, su bais fue el rapero, productor y compositor Min Yoongi, mejor conocido como Suga.

"Vivo al otro lado del mundo, en Guaymas, BTS no sabe ni de su existencia, yo creo jaja, así que simplemente participé (en la selección para el fanmeeting "One amazing summer day with ARMY"), porque tenía la oportunidad de hacerlo, pero con cero por ciento de fe", manifestó Lucia.

Luego de haber estado en esta reunión con los Idols, siendo además una de las pocas latinas (la mayoría eran fans asiáticas), en redes sociales se viralizaron unos videos que causaron furor entre el ARMY mexicano. Uno de estos fue cuando el mismísimo Kim Namjoon, mejor conocido como RM (líder de BTS), pronunció el nombre completo de Lucia, el cual estaba en una lista que le pasaron con los nombres de todas las participantes.

ARMY mexicana participa en fanmeeting de BTS

Nam provocó mucha ternura porque al principio no pudo pronunciar el apellido Hernández; luego de pedir disculpas, la saludó con un tierno: "hi Lucia". Otro de los videos que se viralizaron fue el momento cuando V expresó "good night from Sonara", mensaje que Yaritzia le pidió a su tía escribir en el chat del fanmeeting. Al enviarlo no pensó que alguno de los integrantes de BTS lo leyera...pero vaya sorpresa se llevaron.

Al respecto Lucia nos contó: "ellos comenzaron a mencionar países diciendo buenas noches, y fue idea de mi sobrina que escribiera 'good night Sonora', pensamos que tal vez ni lo leerían, pero cuál fue la sorpresa que Tae lo leyó, comenzamos a gritar de emoción. Creo que esto nos acerca a la posibilidad de verlos en México, me hace muy feliz que tantas ARMYs disfruten estos momentos que no son solo míos, sino de todas".

Kim Taehyung, conocido como V, en vez de decir "Sonora" pronunció el nombre de este estado en el norte de México como "Sonara", ocasionando también demasiada ternura entre el fandom mexicano.

A manera de broma el ARMY mexicano ha expresado en redes sociales que ahora el estado de Sonora se llama "Sonara", porque V así lo dijo y es la ley. Muchas fans que viven en dicho estado de la República Mexicana, con mucho orgullo mencionan ser de "Sonara".

V de BTS manda saludos a "Sonara" México

Fue el pasado 9 de agosto cuando se llevó a cabo el fanmeeting virtual de BTS "One amazing summer day with ARMY". Las 200 afortunadas fans que fueron elegidas tras un sorteo en Weverse, fueron divididas en cuatro grupos de 50 y cada uno de estos grupos, estarían en una de las cuatro sesiones con una duración de 30 minutos, siendo Bangtan los únicos quienes tendrían activado su micrófono; tras ser elegida, Lucia recibió todas las instrucciones mediante la app KakaoTalk.

Cabe mencionar que Lucia llevó a cabo un Instagram Live a través de la cuenta de Instagram @yuggunmexico, donde explicó a detalle cómo fue haber participado "One amazing summer day with ARMY".

¿Por qué Lucia es fan de BTS? "Me encanta su vibra, su energía, todo lo que transmiten, conocí a BTS por mi sobrina y me encanta como influyen en ella tan positivamente, amo como enseñan a todo el fandom lo importante que es el amor propio, no son como otros artistas, ellos siempre buscan que sepamos lo importantes que somos para ellos y es algo que admiro muchísimo, que siempre tomen en cuenta al fandom".

Asimismo esta ARMY mexicana compartió con Debate que "Mikrokosmos" (uno de los B-Sides del EP "Map of the Soul: Persona"), es una de las canciones de BTS con la cual se identifica: "me encanta, es una canción que puedes escuchar cuando algo va mal y como arte de magia vuelves a la vida con mil esperanzas, es como que no importa que tan bajita este tu luz, tú puedes brillar y ellos estarán ahí para ayudarte a hacerlo y brillar juntos".

Al finalizar la videollamada en la cual participó Lucia, Suga les pidió que transmitieran el amor que estaban recibiendo de ellos, con todas las ARMYs que no pudieron estar en "One amazing summer day with ARMY"...y así lo ha hecho Lucia.

En el live que tuvo en la cuenta de Instagram @yuggunmexico, reveló que cuando fue elegida como una de las ganadoras, estaba pasando por unos momentos complicados y ante esto, lo tomó como una buena señal. "Es una señal de Dios, sal del hoyo donde estás...sentí que yo puedo con la vida y que puedo con todo".

El ARMY mexicano ha tomado la experiencia de Lucia Ayala Hernández como propia, celebrando esta extraordinaria oportunidad que tuvo; la joven "sonarense" manifestó que nunca había recibido tanto amor.

