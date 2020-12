ARMY no te des por vencida, estas palabras de BTS te darán aún más fuerza

Recientemente se llevó a cabo el SBS Gayo Daejeon en su edición 2020 (festival musical anual transmitido por televisión por la cadena Seoul Broadcasting System al final de cada año), donde BTS no solo ofreció tres fascinantes presentaciones, sino también compartieron un discurso donde manifestaron que no solo ellos han estado viviendo momentos complicados por todo lo que ha sucedido en este año, sino toda la humanidad.

En esta ocasión el festival SBS Gayo Daejeon se llevó a cabo en Daegu, Corea del Sur, ciudad natal de V y Suga. Tae expresó lo significativo que era para él estar en este lugar pero a su vez, estaba triste porque Yoongi no pudo estar con ellos: "se siente muy triste porque no pudo estar aquí junto con nosotros. Hyung, ¿nos estás mirando? vengamos aquí juntos la próxima vez".

Jin, el Worldwide Handsome de BTS, contó que en el viaje de Seúl a Daegu, V estaba muy emocionado contándoles de sus historias en su ciudad natal, asimismo resaltó que sus amigos y él han tenido muchos cambios este año.

"Así es, creo que esta máscara que estoy usando ahora mismo podría ser el mayor cambio de todos, esta máscara, que es la forma más fácil y eficaz de protegernos en esta situación, se convirtió en una parte normal de nuestras vidas, pero los días normales han desaparecido", explicó Jimin sobre los cambios de los que hablaba Jin.

Park Jimin señaló que estas viviendo una situación donde los estudiantes no pueden ir a la escuela, donde no podemos viajar libremente o reunirnos con nuestros amigos. El Idol siente que a medida de que siguen sin poder estar junto al ARMY, tienen momentos difíciles donde están confusos y desconcertados. (Suga contó al ARMY de BTS sobre el accidente donde se dislocó su hombro en "Burn the stage").

Jungkook, el Golden Maknae de los Bulletproof Boy Scouts, manifestó que conforme se repetían los días agotadores y duros en los que no podían reunirse con el ARMY, lo que reconfortó a los siete integrantes de BTS y a su vez les dio mucho poder para sobrellevar estos meses caóticos, fueron las historias de sus fans.

No importa el sexo, la edad, la ocupación o el país, la gente estaba pasando por estos tiempos escuchando nuestras canciones.

"Si, por eso cantamos nosotros y muchos artistas, muchas gracias por apoyarnos también este año. Para ustedes que están soportando tiempos difíciles desde donde están, una vez que pase el frío invierno, la primavera llegará pronto y con seguridad. Anímate, solo un poco más, ¡sigue luchando!", dijo J-Hope en este bello discurso de Bangtan, invitando a sus millones de fans a no darse por vencidos.

Para finalizar el discurso en el SBS Gayo Daejeon, RM (líder de BTS), mencionó que todos los artistas de K-pop que participaron en el festival musical "intentaron cantar lo mejor que pudimos, esperando que nuestras canciones te consolaran y te dieran valor en este momento, cuando sea, donde sea que estemos, juntos".

"Los Príncipes del Pop" ofrecieron en el SBS Gayo Daejeon in Daegu tres performances: "Dynamite", "Life goes on" y "Black Swan". El festival musical de la televisión surcoreana, también contó con la participación especial de TXT, TWICE, SEVENTEEN, GOT7, MONSTA X, MAMAMOO, Jessi, NU’EST, GFRIEND, Oh My Girl, IZ*ONE, The Boyz, Stray Kids, (G)I-DLE, ATEEZ, ITZY, APRIL, MOMOLAND, CRAVITY, TREASURE, aespa y ENHYPEN.

Cabe mencionar que cada una de las presentaciones de todos los Idols, fueron pre-grabadas ante la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, así como las entrevistas en la alfombra roja.