ARMY, ¿pasas por un momento complicado? BTS te hará llorar y sanará con "We are Bulletproof: the Eternal"

"We are Bulletproof: the Eternal" es una de las canciones de BTS, que se han convertido en parte de la banda sonora en las vidas de sus millones de fans alrededor del mundo. Este tema musical es una continuación de "We Are Bulletproof Pt. 2" (incluida en su álbum sencillo debut ("2 Cool 4 Skool" lanzado en el 2013), un claro reflejo de todo lo que Bangtan Sonyeondan ha enfrentado desde su debut, una muestra de como se han fortalecido con cada una de las "balas" que han recibido.

Y claro está, "We are Bulletproof: the Eternal" es una pequeña demostración del inmenso amor de BTS hacia ARMY y viceversa. El mensaje de la agrupación musical surcoreana, llamados "Los Príncipes del Pop", es claro: "solo éramos siete, pero los tenemos a todos ahora".

"We are Bulletproof: the Eternal" es uno de los B-Sides del cuarto álbum de estudio de BTS, "Map of the Soul: 7", lanzado en febrero de 2020. Cuando el fandom escuchó esta preciosa joya musical, no pudieron evitar las lágrimas con su letra conmovedora, sobre el grupo convirtiéndose "a prueba de balas" después de pasar por dificultades.

Cuando los fans de BTS están pasando por momentos complicados, cuando su día no va bien, cuando hay un pesar muy fuerte en su corazón, se ponen sus audífonos, cierran sus ojos y escuchan a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook interpretar esta canción, no pueden evitar llorar, pero esas lágrimas limpian sus almas y las voces de los Idols sanan sus corazones. Posteriormente el ARMY tiene un nuevo panorama y la fuerza para enfrentar cualquier adversidad.

En "We are Bulletproof: the Eternal" BTS canta:

No teníamos nada más que sueños, abríamos los ojos por la mañana y encontrábamos niebla. Nos quedamos despiertos toda la noche para bailar y cantar las interminables partituras musicales.

Valientemente gritamos 'tráelo todo', nuestra primera pelea con el mundo, no quiero morir, pero tanto dolor, demasiadas lágrimas, las cuchillas ya perdieron su filo.

Solo éramos siete, pero los tenemos a todos ahora, después de siete inviernos y primaveras, de estar tomados de las manos, sí, llegamos al cielo. Lanza piedras hacia nosotros, ya no tenemos miedo, somos juntos a prueba de balas (sí, los tenemos a ustedes), incluso si llega el invierno otra vez, incluso si alguien me detiene, todavía caminaré, somos por siempre a prueba de balas (sí, llegamos al cielo).

BTS enseña a ARMY que así como ellos han sabido curar sus heridas por las "balas" que han recibido desde el día uno, ellxs también pueden hacerlo, además los tendrán a los siete para levantarlos cuando se caigan, para secar sus lágrimas, para celebrar juntos cada triunfo.

Anteriormente el rapero, productor, compositor y bailarín profesional J-Hope, comentó que "We Are Bulletproof: The Eternal" encarna la determinación de BTS "y nuestro 'ego' de que seguiremos adelante, incluso cuando nos enfrentemos a dificultades".

En otra parte de la canción, Suga dice: "somos a prueba de balas, ellos dijeron no, pero nosotros nos abrimos paso, malos recuerdos, numerosas pruebas también, lo bloqueamos todo sin miedo, a prueba de balas".

Asimismo estas letras conmovieron al ARMY: "nunca nos detendremos, estamos juntos aquí, cuéntame cada una de tus historias, dime por qué no paras esto, dime por qué sigues caminando, caminando con nosotros".

