ASTRO, los Idols refrescantes, comparte historias de juventud en el álbum "Drive to the starry road"

La espera ha valido la pena y el nuevo comeback de ASTRO ha sido en verdad extraordinario. AROHA está disfrutando de las nuevas canciones que la banda surcoreana, conformada por JinJin, MJ, Cha Eun Woo, Moonbin, Rocky y Sanha, incluyó en su tercer álbum de estudio "Drive to the starry road" (en español, "Conducir a la carretera estrellada").

En un comunicado, Fantagio Entertainment, agencia que representa al grupo, manifestó que la boy band se hará cargo de la industria musical este verano como los "Idols refrescantes".

Con respecto a este nuevo álbum, Chan Eun Woo expresó durante una conferencia de prensa virtual: "hemos capturado el camino por el que ha caminado ASTRO, y el camino por el que caminaremos en el futuro".

Moonbin agregó que este año, ASTRO ha entrado en su séptimo año desde su debut, y a medida que pasa el tiempo, han crecido en muchos aspectos diferentes, "creo que eso se captó bien en este álbum, podrás ver la imagen más madura y experimentada de ASTRO".

El álbum "Drive to the starry road" incluye 11 canciones: cinco grupales (que fusionan emociones maduras y el amor especial hacia AROHA), y seis temas musicales en solitario. "Dado que es nuestro tercer álbum completo, incluimos una canción en solitario de cada miembro por primera vez, perfeccionamos este álbum de manera colorida al expresar nuestros colores individuales", mencionó JinJin, líder de ASTRO.

ASTRO debutó con su mini álbum Spring Up el 23 de febrero de 2016. Foto: Fantagio Entertainment

La canción principal, "Candy Sugar Pop", es una canción dulce y alegre que combina los géneros funk y disco de la vieja escuela. Los Idols cantan la frase "Candy Sugar Pop", como un apodo para un amante, amplificando la energía juguetona y refrescante del grupo. JinJin, Moonbin y Rocky, participaron en la escritura del tema.

Las otras canciones grupales son: "Something something", "More", "Light the sky" y "Like stars". Estas son las canciones en solitario en el full álbum "Drive to the starry road":

MJ - "Story"

JinJin - "All day"

Cha Eun Woo - "First love"

Moonbin - "Let's go ride"

Rocky - "S#1"

Sanha - "24 hours"

"Hemos estado trabajando en la composición y la escritura de letras, ahora creemos que tenemos la fuerza para liderar una canción por completo, por eso incluimos canciones en solitario", dijo Rocky en la conferencia de prensa.

"Drive to the starry road" es un álbum preparado para transmitir la sensación de que ASTRO y AROHA siempre están juntos. Contiene la historia de la juventud de JinJin, MJ, Cha Eun Woo, Moonbin, Rocky y Sanha, así como el pasado, presente y el futuro que caminaran con sus fans.

Este nuevo comeback de ASTRO se llevó a cabo un par de semanas después de que el cantante y actor Kim Myung Jun, mejor conocido como MJ, se enlistara al servicio militar obligatorio. "Tratamos de promocionar de manera emocionada y agradable para llenar el lugar de nuestro talentoso hyung, los cinco trabajamos duro para que puedas sentir esos aspectos cuando estés viendo nuestras actuaciones", externó Moonbin.

Por su parte, Sanha, compartió las palabras de apoyo que recibió de MJ, antes de partir al servicio militar, "me dijo que lo he hecho bien hasta ahora como el maknae, así que podré hacerlo bien incluso cuando él se ha ido".

ASTRO en la conferencia de prensa virtual, donde presentaron su nuevo álbum. Foto: Fantagio Entertainment

ASTRO, que debutó en 2016, ha sido amado por fans nacionales y extranjeros, a través de varias actividades conceptuales. Además, los seis integrantes se han establecido como "artistas integrales" representativos en la industria del entretenimiento, no solo en el escenario, sino también en la escritura y la composición, la actuación, las artes escénicas y los musicales.

Te recomendamos leer:

La boy band realizará a fines del próximo mes "The 3rd ASTROAD to Seoul", su primer concierto en casi tres años. "En lugar de un objetivo ambicioso, quiero crear muchos recuerdos preciosos, promocionaremos diligentemente para que nuestra energía se transmita", expresó Sanha.