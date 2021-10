Abandono de sus padres y drogas a los 11 años, Johnny Depp no tuvo la infancia que todo niño debería

John Christopher Depp II, mejor conocido en la industria cinematográfica como Johnny Depp, es uno de los mejores actores de todos los tiempos. Ha demostrado ser un artista en toda la extensión de la palabra, un verdadero histrión multifacético. A lo largo de su trayectoria lo hemos visto interpretar toda clase de personajes en películas como "El joven manos de tijera", "Charlie y la fábrica de chocolates", "Alicia en el país de las maravillas", "Piratas del Caribe" y muchas más.

Pero detrás de su éxito y fama en Hollywood, hay un triste pasado. Johnny Depp no tuvo la infancia que todo niño debería.

Han salido a luz pública una serie de documentos privados sobre el divorcio de los padres de Johnny Depp, los cuales ha revelado que el protagonista de "Piratas del Caribe" (donde interpretó al Capitán Jack Sparrow), fue abandonado por sus progenitores durante su adolescencia.

Estos documentos fueron descubiertos por el actor y productor estadounidense Paul Barresi, durante su investigación para la nueva serie de Discovery + "Johnny Depp v Amber Heard". Cuando sus padres se divorciaron, el actor tenía 15 años de edad.

De acuerdo con el portal Page Six, en dichos documentos su mamá Betty Sue Depp, al divorciarse de John Depp en 1978, manifestó que su hijo John Christopher Depp II ya estaba emancipado.

Por la presente, la esposa reconoce que el hijo menor de las partes John C. Depp II, está completamente emancipado y es autosuficiente.

Sin embargo, la realidad de Johnny Depp no era así. "No hace falta decir que, a los 17 años, Johnny todavía no era económicamente autosuficiente y estaba lejos de estar emancipado, en lo que a mí respecta, su madre lo repudió en un momento en el que, sin duda, él más la necesitaba", manifestó Paul Barresi.

El actor ha contado en varias entrevistas que comenzó a consumir drogas a los 11 años de edad y dejó la escuela secundaria a los 16, pues soñaba con ser cantante. Fue testigo de las múltiples peleas y agresiones entre sus padres; como una manera de "escapar" de esa cruda realidad consumía marihuana, cocaína, éxtasis, LSD y las setas alucinógenas.

Su relación con sus progenitores no fue buena; se refiere a su papá como una persona que siempre estuvo ausente; su madre lo crio a sus tres hermanos y a él, resaltando que su infancia fue infeliz.

En el funeral de su mamá dejó en evidencia ante todos los presentes, la complicada relación que tenían: "fue quizás el ser humano más malo que he conocido en mi vida", expresó el actor en una entrevista.

Muchas veces nos pegaba sin motivo alguno, nos golpeaba con el teléfono o nos tiraba el cenicero a la cabeza.

