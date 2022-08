Abbel da una muestra de su ADN musical y gran talento, con el lanzamiento de su EP "Trinidad"

El nombre del compositor y cantante venezolano Alexander Rangel, conocido artísticamente como Abbel, no es desconocido en la escena musical en su tierra natal, pues ha compuesto exitosos temas como "París", de Ingratax. Ahora, con la fiel creencia de que puede seguir impactando de manera positiva en la industria, trabaja en su proyecto musical.

Abbel suma otro gran logró a su carrera musical: firmar contrato con Swag Records. "Es mi primera firma en Estados Unidos y un paso gigante para mi música y lo mejor es que creen en mi visión. Todos conforman un equipo preparado en todas las áreas de la industria musical y confío ello plenamente, porque sus líderes son open mind y venezolanos como yo, por lo tanto, tenemos la misión de llevar la bandera a otros niveles y así será".

Ante esto, el intérprete lanza el EP "Trinidad", que se convierte en la punta de lanza para abrirse su propio camino.

En esta producción discográfica, Abbel muestra su más puro ADN musical, su esencia y gran talento. "Es lo nuevo, la evolución de mi swag, mis letras y mis melodías. 'Trinidad' es más que un EP, para mí es la llave con la que abriré mil puertas".

El EP incluye las canciones "0 sentimiento", "Va por ella" y "Next", siendo este su sencillo promocional, un tema de desamor, escrito por el propio artista y producido por Jonathan Franco. "Este tema, los va a hacer reflexionar si se encontraran en una relación tóxica, pero aparte los hará perrear llorando, para mí, es una canción grande de principio a fin".

"Me sigue llamando ex, aunque quieres que tu esposo sea. A esto ya yo le di next, pues en tu cuento no creo que crea", dice una parte de la letra, que habla de esas relaciones tóxicas de las que nadie se escapa de vivir y que, de alguna u otra manera, hacen que las personas se valoren a sí mismas.

"Next" viene acompañado de un audiovisual dirigido por Daniel De Bourg e Imootion Films. "Logramos hacer una obra de arte visual, mostrando una de las realidades de la vida, las relaciones tóxicas, sé que llegará muy lejos y quedará en el subconsciente de cada persona que lo vea", manifestó Abbel.

Te recomendamos leer:

A la par con las promociones de su EP, el intérprete venezolano sigue trabajando en lo que viene para su carrera, "quiero seguir construyendo buena música y ampliar la visión con buenas colaboraciones en mi primer álbum discográfico, llamado 'Nuevo mundo', ya que el mundo es lo que sigue".