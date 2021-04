Abogado de Sarita Sosa desacredita a Anel Noreña como la heredera universal del cantante José José

Una nueva disputa entre las dos familias que tuvo el fallecido cantante mexicano José José ha comenzado. Recientemente en unos juzgados de la Ciudad de México se dio lectura al testamento de "El Príncipe de la Canción", donde se nombró a quien fuera su esposa Anel Noreña como la heredera universal de todos sus bienes. Sin embargo y como era de esperarse, "las Saras" (Sara Salazar y Sarita Sosa) no se quedarían de brazos cruzados.

En una entrevista para el show de televisión "Suelta la sopa" de Telemundo, el abogado de Sarita Sosa desacreditó a la actriz mexicana Anel Noreña como heredera universal de José José.

El abogado manifestó que José Rómulo Sosa Ortiz murió en la ciudad de Miami, Florida: "él era residente en Miami, la ley de la Florida aplica y lo que pase en México es completamente irrelevante en materia legal". Supuestamente la corte de esta ciudad estadounidense "tiene una ley clara de quién tiene el derecho de ser representante legal y es su hija Sarita".

En otra palabras el testamento que se leyó en México no tiene validez alguna, ya que de acuerdo con las leyes del estado de Florida (Estados Unidos) la esposa sería la heredera universal, en este caso, la señora Sara Salazar quien fuera la última cónyuge de José José.

Cuando murió el cantante de temas como "La nave del olvido", "El triste", "Gavilán o paloma" y muchas más, seguía casado con Sara Salazar, mamá de su hija menor Sarita Sosa.

Con respecto al testamento que dieron a conocer Anel Noreña y sus hijos José Joel y Marysol Sosa, insistió que no era válido. "Si ellos lo tienen, vamos a verlo, porque lo tienen que presentar en la Florida, no creemos que sea válido, no creo que exista".

El abogado de Sarita Sosa resaltó que en el estado de Florida, Anel Noreña pasa a ser la ex esposa: "el testamento no es válido, él murió en Florida, como residente de Florida, la ley de Florida aplica, no la de México".

