Abogado de la familia de Juan Gabriel asegura que Cepillín no murió: "posiblemente esté escondido"

Guillermo Pous, abogado de la familia del fallecido cantautor Juan Gabriel, manifestó que a él no le consta que Cepillín haya muerto. Estas declaraciones no fueron del agrado de la familia del payasito de la tele e incluso, su hijo mayor Ricardo González Jr. arremetió en contra del licenciado llamándolo "estúpido". Cabe mencionar que en varias ocasiones Ricardo González Gutiérrez aseguró que "El divo de Juárez" fingió su muerte.

Según el abogado Guillermo Pous, Cepillín le decía: "a mí no me consta que el señor Alberto Aguilera Valadez haya muerto, porque no he visto el cuerpo ni el acta de defunción, posiblemente esté escondido". Luego del funeral del querido payasito quien formó parte de la infancia de muchas generaciones, el abogado de la familia de Juan Gabriel trató de poner en duda el fallecimiento del intérprete de "La feria de Cepillín". Esto le comentó a un medio de comunicación que cubría el último adiós al payasito de la tele:

Con la misma ironía con la que me hacía referencia y era señalado burlescamente, pues me es sencillo y además citándolo, a mí no me consta que el señor González haya muerto, porque no he visto el cuerpo ni el acta de defunción, posiblemente esté escondido.

Asimismo el abogado externó las siguientes palabras para "endulzar" su anterior afirmación: "a pesar de eso, Cepillín seguirá vivo seguramente en la vida de muchos".

Quien no se mostró nada contento por las declaraciones con un toque de ironía expresadas por Guillermo Pous, fue el primogénito de Cepillín. Ante las cámaras del programa "Suelta la sopa" de la cadena hispana Telemundo, "lo veo como un estúpido, eso es todo". Ricardo González Jr. recalcó que a diferencia de la familia de Juan Gabriel, ellos no hicieron todo un "circo" con respecto a la muerte del cantautor.

"Nosotros no tuvimos la necesidad de meter dos camionetas o tres, nosotros tuvimos un contacto directo con ustedes (con los medios de comunicación) y se vio que fue totalmente una actuación lo que hicieron ellos".

El hijo de Cepillín aseguró que para él, Juan Gabriel sigue desaparecido. Recordemos que cuando se dio a conocer la muerte de "El divo de Juárez" (el domingo 28 de agosto de 2016), a las pocas horas la familia informó que el cuerpo del cantante había sido cremado. "No hay manera de que un día para otro cremes a un fallecido, pero sepa que problemas o que detalles tuvo, que lo desaparecieron".

En mayo de 2020 Cepillín compartió en el show "Suelta la sopa" la teoría que tenía, con respecto a la falsa muerte de Juan Gabriel. Según su opinión, el cantautor mexicano pudo haber fingido su fallecimiento por los problema con la Secretaría de Hacienda y los impuestos que debía pagar como intérprete.

Alberto Aguilera fue una persona que decía: 'como autor no tengo que pagar impuestos', él tenía que pagar impuestos como interprete y a él le daba coraje que tuviera que pagar impuestos, cuando el artista no tiene seguro social, antigüedad, ni nada.