Abogados de Johnny Depp prueban con video que Amber Heard es violenta

Londres. Los abogados de Johnny Depp mostraron este viernes, en su juicio por difamación contra un tabloide, un video de un informante anónimo para intentar probar que su exesposa Amber Heard tenía un comportamiento violento.Depp demandó al tabloide británico The Sun ante el Tribunal Superior de Londres por haberlo tildado en 2018 de marido violento, en un juicio que empezó hace tres semanas.

Johnny Depp, protagonista de la película "Piratas del Caribe", de 57 años, afirma que esa acusación arruinó su reputación y le costó empleos lucrativos en Hollywood. The Sun asegura que puede respaldar sus afirmaciones con 14 casos de abuso contra la modelo y actriz de 34 años que habrían ocurrido en un lapso de tres años antes de la decisión de Heard de solicitar el divorcio, en 2016.

El abogado de Depp, David Sherborne, interrumpió el testimonio previsto el viernes y pidió permiso al juez Andrew Nicol para mostrar lo que él llamó una nueva prueba "crítica" en el caso. Nicol aceptó a pesar de que el caso se retrasó en lo que se suponía sería su último día. El video, sin fecha, muestra a la hermana de Amber, Whitney, charlando con un grupo de mujeres en una piscina.

Foto : Captura pantalla de Instagram

No puedo creer que Amber te diera una paliza", le dice una de las mujeres a Whitney en el video. "¿Te metiste en una pelea?", pregunta. Una mujer inspecciona la mejilla y el brazo de Whitney. "No estoy hablando de eso", dice Whitney. "Realmente te dio una paliza", insiste la mujer. "Oh, no estamos hablando de ello", repite Whitney.

Johnny Depp y Amber Heard se conocieron en 2011 durante el rodaje de "Rhum Express" y se divorciaron a principios de 2017. Estuvieron menos de dos años casados. Amber Heard dijo el jueves pasado en Londres que amó a su ex esposo Johnny Depp y siempre tuvo la esperanza de que dejaría su adicción a las drogas y el alcohol, durante el juicio por difamación del actor contra el diario The Sun.

Johnny Depp ante el juez. Imagen: Elizabeth Cook / AP

La actriz estadunidense había declarado el pasado miércoles que durante su relación con Depp soportó “puñetazos, bofetadas, patadas, cabezazos y estrangulamiento”. "Lo amaba y no quería perder eso (...) su otra cara era la de un monstruo, pero siempre mantuve la esperanza de que se desintoxicaría", dijo, en respuesta a una pregunta de la abogada de The Sun. T

Johnny Depp reconoció el consumo abusivo de drogas y alcohol, y dijo que su ex esposa era violenta, además de retratarla como una persona calculadora, narcisista y sociópata. Amber Heard, de 34 años, que fue llamada como testigo por la defensa de The Sun, se defendió diciendo que no quiso aprovecharse de la situación.

No quería poner a Johnny (en una posición) en la que el mundo entero o sus hijos supieran en detalle quién es, o de qué es capaz. Es bochornoso", dijo. Aseguró que no tenía ganas de estar en un tribunal y que sólo quería que el actor la "deje en paz". A la pregunta de si esto benefició su carrera, ella respondió: "No. ¿Qué mujer se ha beneficiado alguna vez de ser víctima de violencia doméstica?".

Amber Heard y Johnny Depp Foto AP

John Christopher Depp II es el nombre completo de Depp, y es originario de Owensboro, Kentucky (1963), según información en Wikipedia. Además es productor, guionista y músico estadounidense. Ha sido nominado en tres ocasiones al Óscar y recibió un Globo de Oro, un premio del Sindicato de Actores y un César.

El actor comenzó su carrera como tal al participar en la película de terror "A Nightmare on Elm Street" y dos años después logra participar en "Platoon", dirigido por Oliver Stone. Su papel de Tom Hanson en la serie de televisión 21 Jump Street lo convirtió en un ídolo adolescente. "Sleepy Hollow", " Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black" y "Charlie y la fábrica de chocolate" le dieron más fama y proyección mundial, hasta llegar a otras más recientes como "Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald"

