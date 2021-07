Abogados de Remmy Valenzuela comparecen en Angostura, Sinaloa, por golpiza a su primo y novia

En junio pasado en la Fiscalía General del Estado y la Unidad Especial de Violencia de Género en el municipio de Guasave, estado de Sinaloa, México fueron interpuestas unas denuncias por violencia familiar, lesiones dolosas y lo que resulte en contra del cantante Remmy Valenzuela. Supuestamente el llamado "Príncipe del acordeón" le propinó una brutal golpiza a su primo Armando "N" y a su novia Katy Aracely "N".

La mañana de este viernes los abogados representantes de Remigio Alejandro Valenzuela Buelna, mejor conocido como Remmy Valenzuela, acudieron al Juzgado de primera instancia de control y de enjuiciamiento penal, de la región centro norte ubicado en el municipio de Angostura, Sinaloa, para comparecer en nombre del cantante.

Foto: Daniel Ayala / Debate

Varios medios de comunicación estuvieron a la espera de que los abogados de Remmy Valenzuela dieran alguna declaración, sin embargo, uno de los elementos policiacos de este lugar, salió a informar que los representantes legales del intérprete de temas como "Mi princesa", "Caricias clandestinas" y muchas más, se habían retirado del juzgado por la puerta trasera.

Leer más: Remmy Valenzuela quedaría libre de problemas; víctimas habrían retirado su denuncia

Un policía informó que los abogados de Remmy Valenzuela se retiraron por la puerta trasera. Foto: Daniel Ayala / Debate

Hasta el momento Remmy Valenzuela no ha dado una declaración oficial sobre las acusaciones en su contra.

De acuerdo con el testimonio de Carlos y Katy Aracely, ellos estaban en un rancho propiedad del cantante sinaloense Remmy Valenzuela en Guasave, Sinaloa. Cuando Remigio Alejandro llegó fue al cuarto de su primo (quien trabajaba en este lugar) y al encontrarse con Katy, la agarró del cabello y la comenzó a jalonear.

"Me saca del cuarto así, fuera del cuarto me empieza a estrellar contra la barandilla de la escalera, la pared, yo bien espantada estaba diciendo que era novia de su primo, que no estaba haciendo nada malo y me baja a rastras de la segunda planta, casi tirándome por las escaleras", comentó la joven en entrevista para el show de televisión "Hoy día" de Telemundo.

Leer más: Remmy Valenzuela se protege con amparo para evitar ser detenido, tras acto de violencia en Sinaloa

Posteriormente Remmy Valenzuela llevó a la novia de su primo a la cochera y le dijo que se hincara, "me empieza a amarrar con un cable y con el mismo cable me empieza a ahorcar". El cantante la habría golpeado en la cabeza y en la espalda: "me da latigazos, yo le pido que pare, le pido perdón, me da patadas en la espalda, nunca hizo caso hasta que se cansó de golpearme".

En una entrevista para el programa "Suelta la sopa", Carlos Armando "N" manifestó que al tratar de defenderla, "(Remmy) me decía que me quitara, que no sabía de dónde se había metido (su novia) y que ahorita iba yo, prácticamente estaba matando a mi novia".