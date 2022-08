Abogados de la familia de Vicente Fernández, aclaran que la demanda en contra de Televisa continúa

Hace unos meses, María del Refugio Abarca Villaseñor (conocida como Doña Cuquita), viuda de Vicente Fernández, demandó a Televisa "por incurrir en violaciones a relaciones extracontractuales, al derecho a la marca y uso indebido de nombre artístico", esto, debido a la bioserie que hicieron sobre la vida de su esposo, "El último rey: el hijo del pueblo", producida por Juan Osorio y protagonizada por Pablo Montero.

Pese a la demanda, Televisa llevó a cabo la transmisión de la bioserie no autorizada sobre "El Charro de Huentitán". La televisora argumentó en un comunicado, que contaban con los derechos de más de una veintena de canciones de Vicente Fernández, para reproducir en dicha serie, y que el uso de su nombre en este controvertido proyecto, no viola la ley mexicana. "Nos comprometemos a defender la libertad de expresión y acceso a la información de nuestras audiencias en México y en toda América Latina".

En su más reciente edición, la revista TVNotas publicó que la familia de Vicente Fernández, había perdido la demanda en contra de la televisora.

"Aún no entendemos por qué los Fernández se metieron en una broncota legal y mediática contra una televisora tan importante y contra una editorial (Planeta México), despertaron más morbo, y al final no lograron lo que querían, parece no tener sentido", comentó una supuesta persona cercana a la familia.

Ante esto, los abogados de la Familia Fernández (del despacho Del Toro Carazo), informaron que las acciones legales en contra de Televisa, continúan.

"Todo lo referente al IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), está coordinado por el despacho reconocido y especializado en la materia del Doctor Mauricio Jalife, despacho que confirma que se continúan los litigios para la infracción administrativa".

En un comunicado publicado en las redes sociales del fallecido ídolo de la música mexicana, se menciona que presentaron en el IMPI, 12 distintas solicitudes de medidas provisionales, por el uso no autorizado de marcas registradas, así como de derechos de autor.

"En todos los casos fueron concedidas y se encuentra acreditada la legitimación de la señora María del Refugio Abarca, viuda de Vicente Fernández, como heredera universal y titular de los derechos registrados ante el IMPI e INDAUTOR".

Con respecto a la responsabilidad de Televisa en materia civil y los daños causados a la familia, un despacho especializado en la materia, está trabajando en ello.

"En conclusión, ningún procedimiento está terminado, son múltiples las acciones emprendidas. Para rematar, en forma alguna quedará impune la conducta de Televisa, por reñir con los valores de la familia Fernández, pero sobre todo, por violar el marco legal. Son muchos los frentes jurídicos en curso para que se haga justicia (IMPI, civil, penal, violencia de género).