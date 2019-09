Abominable se convierte en la favorita d las taquillas

La aventura animada de DreamWorks "Abominable" encabezó la taquilla con un boleto dominical de $ 20.9 millones, mientras que la historia de Judy Garland "Judy" dirigida por Renee Zellweger tuvo un buen comienzo.

"Abominable", el fin de semana es un nuevo lanzamiento, es una coproducción entre Universal's DreamWorks y Pearl Studios, con sede en Shanghai. Por lo tanto, la actuación de la película de $ 75 millones cuando se estrene el martes en China será vital para su éxito mundial.

La película, escrita y dirigida por Jill Culton, trata sobre una adolescente (Chloe Bennet) que perdió su lugar en el techo de su edificio de apartamentos. Ella va a China para devolver a la criatura, a la que llaman "Everest", hogar de los Himalayas. "Abominable" obtuvo críticas positivas (80% en Rotten Tomatoes) y una cálida recepción del público (un A CinemaScore) ansioso por una opción familiar.

"Abominable" marca la séptima película número 1 este año para Universal, u ocho si cuenta "Downton Abbey", lanzada por el sello especializado del estudio, Focus Features. "Downton", la mejor película de la semana pasada, cayó al segundo lugar con $ 14.5 millones. La pantalla grande para la serie británica ya recaudó $ 107.1 millones en todo el mundo.

Eso te da este año, pasando Disney. Aunque Disney aún tiene una participación de mercado abrumadora de aproximadamente el 34%, Universal ha tenido un año fuerte con una lista variada ("Nosotros", "Hobbs & Shaw", "Ayer"). El estudio representa todos los lanzamientos originales de debut número 1: "Abominable", "Us" y "Good Boys".

"No van a ser superhéroes todo el tiempo". Eso no necesariamente será la taza de té de todos ", dijo Jim Orr, distribuidor principal de Universal. "Cuando tenemos películas como 'Abominable', 'Ayer', 'Good Boys', 'Nosotros', estamos trayendo a muchas personas diferentes a los cines y eso es bueno para todos. Eso es bueno para toda la industria ".

Ha sido una buena racha para películas originales últimamente en la taquilla. El drama de stripper "Hustlers", de STX Entertainment, continuó con $ 11.5 millones en su tercera semana, cayendo solo un 32%. Ahora ganó $ 80.6 millones en total. Hustlers, Jennifer López, anunció esta semana como el acto de medio tiempo del Super Bowl del próximo año, junto con Shakira.

Y uno de los mayores éxitos del fin de semana fue "Judy", que abrió con $ 3.1 millones en 461 pantallas. La película, dirigida por Rupert Goold, trata sobre el acto final de la vida de Judy Garland, cuando el "Mago de Oz" fue golpeado por drogas, problemas de salud y problemas financieros. El principal atractivo de la película es la actuación de Zellweger como Garland, que la ha convertido en la mejor actriz Oscar.

Roadside Attractions lanzó "Judy" con un raro lanzamiento de plataforma de tamaño mediano con el que el distribuidor ha tenido éxito antes del 2012 "Mud" de la película y "The Peanut Butter Falcon" de este verano. Este último está inspirado en Mark Twain Zack Gottsagen, que tiene síndrome de Down, y Shia LaBeouf. Este fin de semana, se convirtió en el año con $ 18.1 millones en ocho semanas, pasando "The Farewell" de A24.

Howard Cohen, copresidente y cofundador de Roadside, dice que el distribuidor de 16 años ha tenido éxito al buscar indias populistas. ("Judy", para el cual la audiencia tenía casi un 80% de más de 35 años, se expandirá en todo el país la próxima semana).

"Es un momento muy desafiante en la distribución de películas para indies y todos, excepto Disney, tal vez", dijo Cohen. "Nos gustan las películas que pueden atraer al público, que complacen a la multitud". En un entorno desafiante, realmente tienes que salir de tu casa ".

"Las películas se han lanzado y promocionado correctamente", agregó. "Pero creo que la audiencia todavía está allí".

Se espera que el receso de dos meses y medio de los superhéroes en la taquilla termine el fin de semana cuando Warner Bros. '' Joker 'llegue a los cines, junto con "Lucy in the Sky" de Fox Searchlight y "Dolemite Is My Name" de Netflix. "

Boleto estimado de viernes a domingo en teatros de EE. UU. Y Canadá, según Comscore. Donde esté disponible, también se incluyen los últimos números internacionales de viernes a domingo.