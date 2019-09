Abraham Quintanilla molesto por la serie El Secreto de Selena

María Celeste Arrarás ha causado la molestia e indignación de la famila Quintanilla, por la serie "El Secreto de Selena", basada en el libro del mismo nombre que escribió hace varios años la periodista de la cadena hispana Telemundo. El señor Abraham Quintanilla (padre de la fallecida cantante) publicó en las redes sociales de su compañía Q Productions, un comunicado de prensa que tituló "Reabriendo las heridas", donde expresa su sentir ante dicha serie.

"Las últimas semanas mi familia y yo hemos vivido una verdadera tortura, evitando los medios e ignorando la falta de respeto y el descaro de María Celeste Arrarás, una falsa periodista, que se burla y, como poseída, baila sobre la tumba de mi amada hija, Selena, con su falso 'documental' que llama ella una verdadera historia. Definitivamente no es una verdadera historia, pues está basada en falsedades que, aunque son escandalosas y venden, también lastiman y ensucian el nombre de una persona inocente que ya no se puede defender".

El objetivo principal de María Celeste es el de hacer dinero y colgarse de la fama de Selena, no de esclarecer ningún misterio, pues la corte estudió todas las circunstancias cuidadosamente y llegó a una decisión contundente y clara.

Abraham Quintanilla se refirió a María Celeste Arrarás como una aprendiz de periodismo, quien pasó por alto a la familia Quintanilla, dedicando entrevistas a Yolanda Saldívar, "la criminal que robó la vida de Selena".

"Con gran descaro inclusive declara que la familia de Selena no tiene que estar de acuerdo con su documental y con “la verdad” que ella se inventa para crear un drama que pueda vender. Saca a relucir un teléfono celular como una evidencia, pero el tipo de celular no existía en la época de Selena. Le inventa un romance que nunca existió y da importancia a la asesina, en vez de recabar detalle con los familiares y las amistades más allegadas. Eso no es periodismo, eso es inventarse una realidad ficticia basada en detalles que en realidad no apoyan sus deducciones", resaltó el padre de Selena Quintanilla en su comunicado.

La verdadera historia es que desde la muerte de mi amada hija Selena mi familia y yo hemos dedicado cada segundo a proteger, elevar, y honrar su corta vida.

"No hay día en que mi esposa Marcella y yo no derramemos una lágrima, pues el dolor de perder a Selena es un dolor constante y la sentimos en cada detalle, en cada momento, pues el dolor es de por sí muy grande", manifestó Abraham Quintanilla.

Sobre Yolanda Saldívar, asesina confesa de la cantante, mencionó: "la incoherencia de una criminal le robó la vida y a nosotros nos robó los días felices, su alegre risa, sus abrazos y sus ganas de vivir. Nos robó nuestra felicidad".

El padre de la llamada "Reina del Tex Mex" manifestó que una vez más la herida fue abierta, porque María Celeste Arrarás "una ventajosa sanguijuela necesita hacer dinero lucrando del nombre, la imagen y la música de mi hija Selena, y todo bajo falsos enunciados y una realidad alterna que no existe".

Abraham Quintanilla termina su amplio comunicado de la siguiente manera: "me iba a guardar toda esta pena y este dolor, pero como padre de Selena, me tengo que rebelar contra la injusticia de alguien que sin remordimiento quiere ensuciar el recuerdo y la imagen de mi hija. Ella no se puede defender porque la mató Yolanda Saldívar y yo no puedo quedarme callado cuando Maria Celeste trata ahora de asesinar su buen nombre con esa caricatura vergonzosa que ella llama un documental".

Hoy y siempre, mientras Dios me de vida, defenderé y cuidaré de la memoria de mi amada hija Selena, pésele a quien le pese.

La periodista María Celeste Arrarás respondió a través de sus redes sociales a los señalamientos del padre de Selena Quintanilla. "Mi intención nunca ha sido ofender al Sr. Quintanilla, ni a su familia. Desde que comencé la investigación sobre el asesinato de Selena hace 24 años, como parte de una asignación especial que me fue encomendada, siempre he procurado hacerlo con seriedad y respeto. Tan es así, que después de que entrevisté a la asesina en el 1995, el propio Sr Quintanilla me llamó para pedirme que yo lo entrevistara en exclusiva. En esa ocasión, el comenzó diciéndome ante las cámaras que le pareció muy profesional la forma en que cuestioné y rebatí los testimonios de Yolanda Saldivar".

'El Secreto de Selena', que es una serie basada en el libro del mismo nombre que escribí, no favorece la versión de la asesina convicta, ni cosa que se parezca. Jamás haría una cosa así.

"Está basado en evidencia, en hechos documentados y en testimonios de testigos", aseguró la periodista de Telemundo.