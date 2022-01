Abuchean a Natanael Cano en pleno show del Día nacional de la banda y hace señal obscena a Banda MS

El cantante Natanael Cano de 20 años de edad y originario de Hermosillo, estado de Sonora, México, vuelve a protagonizar una controversia que ha ocasionado una "ola" de críticas en su contra. En un momento de enojo, hizo una señal obscena a los integrantes de Banda MS, esto luego de haber sido abucheado en pleno concierto.

¿Qué fue lo que pasó? Este fin de semana se celebró el Día de la banda en el T Mobile de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, con un espectacular concierto que tuvo a grandes exponentes del Regional Mexicano como Los dos carnales, Banda Los Sebastianes, La Arrolladora Banda el Limón, Banda MS, El Fantasma, La Original Banda el Limón y muchos más.

Natanael Cano, el creador de los llamados "corridos tumbados", fue uno de los invitados sorpresa a este magno evento. Sin embargo, varias personas del público no reaccionaron de la mejor manera cuando salió al escenario.

De acuerdo con unos videos que se viralizaron en redes sociales y con información de diversos medios de comunicación, Natanael Cano fue abucheado durante su presentación y algunas personas, hacían señas con sus brazos para que se fuera del escenario.

Posteriormente, de un momento a otro el show del polémico cantante fue "cortado" y su grupo de músicos fue retirado del escenario, lo que provocó su enojo.

Por su parte, la agrupación Banda MS de Sergio Lizárraga, originaria de Mazatlán, Sinaloa, se preparaba para tocar tras la presentación de Natanael, quien mientras salía del escenario, volteó a donde estaban los músicos sinaloenses y les levantó el dedo medio de su mano derecha. La bulla en contra del intérprete de "corridos tumbados", siguió por unos segundos más ante esta acción.

Ante la controversia y las críticas que ha recibido mediante redes sociales, Natanael Cano publicó un video en las stories de su cuenta en Instagram, donde ofreció disculpas a Banda MS, además aseguró que no fue abucheado por el público.

Malentendidos siempre hay, pero que abucheen a Natatyson, eso sí que no, una disculpa para la Banda MS, fue en el momento, fue instantáneo.

Manifestó haberse sentido "un poco triste", pues por algunas razones sacaron a su grupo del escenario: "yo no me di cuenta, yo tenía tiempo todavía, pero no me abuchearon, a Natatyson nunca lo abuchean".