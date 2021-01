¿Aburrido y sin nada que ver? Te decimos lo que Disney+ tiene para ti

Desde su lanzamiento en los Estados Unidos y Canadá en 2019, la expectativa del estreno de Disney + en México se acrecentó sobremanera. Sin embargo, tuvo que pasar un año para que esta por fin hiciera su debut en territorio nacional. Ante esta larga espera, te estarás preguntando "¿Valió la pena?", si ya tienes tu suscripción o si aún no te has animado a registrarte, en este nota nos encargamos de decirte cuáles son los títulos más llamativos en su catálogo, para que puedas disfrutarlos con quien desees.

A comparación de otras plataformas de streaming, Disney Plus prácticamente se encuentra en pañales, sobre todo, en aquellos países en los que se estrenó el año pasado. No obstante, en defensa del servicio del famoso ratón, este cuenta con entrañables películas, series y documentales que poseen la magia de la mayoría de las infancias, elemento por el que Disney + no le pide ni envidia nada a los ofertados en Netflix o Amazon Prime Video.

Para desentrañar qué es lo que puedes ver en Disney +, comencemos por señalar que esta plataforma cuenta con 5 pilares de contenido: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. En estas 5 "vertientes" están acumuladas series, animaciones y películas cuya temporalidad abarca desde el muy muy lejano 1937 hasta el muy reciente 2020. Cabe mencionar que también se encuentran incluidas producciones de la cadena de televisión estadounidense Fox, las cuales forman parte del macrouniverso Disney.

Bueno, una vez aclarado lo anterior, empecemos con las recomendaciones para ver en Disney+, aclarando primeramente que a la fecha el catálogo tiene poco más de 600 títulos, por lo que solamente te daremos una cuantas recomendaciones y ya dependerá de ti seguir explorando el mundo mágico de Disney+ por tu cuenta.

Iniciemos con la más reciente animación de Pixar Animation Studios y, sí, nos referimos a la muy popular pelicula "Soul". Seguramente, te habrás topado en las redes sociales con diferentes publicaciones y hasta memes alabando el mensaje de esta producción. Y es que, alejándose de la forma y entrando de lleno al fondo, la película dirigida por Pete Docter busca hacer que los espectadores reflexionen sobre la vida; sí por muy simple que suene, pero como reza una canción del gran Lennon "la vida es eso que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes".

¿De qué trata Soul? En sintesis, relata la historia de un maestro de música, el cual, tras sufrir un accidente antes de al fin cumplir su sueño de convertirse en un aclamado exponente de jazz, emprende un viaja al "más allá" que si bien lo devolverá a la vida en la Tierra, lo hará reflexionar en el proceso. La crítica ha calificado a Soul como la película de Pixar que más ha estado orientada al público adulto hasta el momento.

Y aprovechando que estamos con Pixar, uno de los grandes clásicos que Disney+ ofrece es "Toy Story" ¿Quién no se tomará unas horas de su día para revivir la historia de las aventuras del pequeño vaquerito de juguete Woody y el agente espacial (que no es un juguete cof, cof, cof) Buzz Lightyear? Se trata del primer largometraje del estudio cinematográfico y además la primer producción que fue animada usando solo efectos digitales en toda la historia del cine. Hasta la fecha la saga cuenta con 4 películas en su haber, la última estrenada el pasado mes de junio de 2019.

Bueno, bueno pero si lo tuyo son más las películas de Disney con diálogos cantados a cada momento, la plataforma también te ofrece a una de sus producciones más cantadas y con más memes de la historia, pues ¿Y su hacemos un muñeco? Aprovechando que los frentes fríos acechan a México, se antoja echarle un vistazo a "Frozen". En esta aventura congelada conocerás a la Princesa Elsa, la Princesa Anna, a Kristoff y a Olaf.

Pero quizá no se te antoje ver nada de animación y sí algo con mucha acción (ja, hasta rimó), para lo cual el tío Disney te tiene preparadas la mayoría de las películas del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Nada más para que te des un quemón, entre las producciones de tus héroes favoritos se encuentran las películas de Thor, Iron Man, Black Panter y, por supuesto, Avengers: Endgame. Si quieres llorar la muerte heroica del egocéntrico, filántropo y playboy Stark adelante.

Ya que estamos entrados en películas, remitámonos a una de las franquicias más explotadas por Disney: Piratas del Caribe. Disney+ pone a disposición para los fans de Jhonny Depp uno de sus más emblemáticos personajes. Aunque por ahora el futuro de esta saga es incierto, debido a que se sacó a Depp del libreto y los fanáticos de los piratas en el Perla Negra no están muy entusiasmados con la idea de ver a Margot Robbie al mando, siempre será bueno regresar a rememorar las primeras aventuras del capitán Jack Sparrow, Will Turner (Orlando Bloom) y Elizabeth Swann (Keira Knightley).

Ahora que si tu mero mole son los combates en el espacio llenos de dramas, en Disney Plus podrás tener acceso a las diferentes producciones cinematográficas de Star Wars (Guerra de las Galaxias), incluida la que es considerada su mejor entrega "Star Wars: Episodio V-El imperio Contraataca y su exitosa y aclamada serie The mandalorian, para que te enternezcas con el pequeño Baby Yoda (sí, sí, ya sabemos que se llama Grogu, pero es más tierno decirle Baby Yoda, ¿a qué si?).

Algunos otros títulos con los que podrás entretenerte son: "10 cosas que odio de ti"; "Mi pobre angelito"; "Málefica"; "Hocus Pocus"; "The Grastest Showman"; "Avatar"; "Tron" y "Togo". Las anteriores son todo un mix de géneros y tenemos la seguridad que alguno de ellos te gustará. Ahh además, estamos a días de que se estrene la miniserie WandaVision, una de las promesas de Disney para este 2021.

Hasta aquí hemos llegado con esta nota, no queremos hacerte leer más de la cuenta, lo mejor será que te pongas a explorar en tu plataforma de streaming y que descubras por ti mismo las series, documentales, películas y demás ideales para ti.