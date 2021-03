"Acabé correteada y llorando": Cynthia Klitbo revela que un ex gobernador intentó abusar de ella

La actriz Cynthia Klitbo, quien reveló la trágica adolescencia que vivió, pues con tan solo 14 años sufrió de una violación, mencionó que incluso un ex gobernador trató de abusar de ella.

Con el movimiento #MeToo cobrando cada vez más fuerza, y con muchas celebridades alzando la voz en contra del abuso y acoso, Cynthia Klitbo se une a la lista de famosas que abren su corazón al contar su experiencia.

Cynthia Klitbo relató un trágico episodio en su vida, pues reveló ante la prensa que durante su adolescencia sufrió de violación en repetidas ocasiones.

La actriz de telenovelas, hoy de 54 años, confesó que fue a los 14 años cuando sufrió violación, en una fiesta a la que acudió con su novio en ese entonces.

“Yo tenía un novio a los 14, se llama Beto Reyes, tenía un grupo que se llamaba 'The News', (...) A mí me llevaron a una fiesta con sus amiguitos, los cuales eran mayores de 16 o 17 años”, dijo. “Cuando desperté estaba toda vomitada, desnuda y rodeada de todos estos chavos. Y un chavo de ahí, a una amiga y a mí, nos sacó con un abrigo y nos fuimos en un coche llorando los tres”.

Tristemente, esta no fue la única ocasión en que sucedió. La actriz también señaló que la persona intentó ponerse en contacto con ella tiempo después, aunque para ella ya no había lugar para el perdón.

“A mí me pasó más de una vez, yo he sido una mujer violada varias veces. Y tiempo después cuando empecé a ser famosa, me buscó y me pidió disculpas, pero cuando uno ya crece, te cae el veinte y te das cuenta que realmente no se vale y fue un desgraciado”.

Cynthia Klitbo relató también que alguna ocasión, un ex gobernador quiso también aprovecharse de ella, sin revelar su identidad.

“Me llamaron a la oficina de esta persona, que en su momento era el gobernador. Mi mamá siempre estaba trabajando y yo siempre estaba sola, a mi no me llevaba mi mamá (...) Dije '¿qué hago aquí?' (y me dijeron) 'es que vamos a subir con el licenciado'. De repente se desaparecieron los guaruras y yo acabé correteada, picándole al elevador y llegué llorando con mi mamá y le conté”.

La actriz mencionó que en ese momento reclamó a su madre el por qué desde tan pequeña la dejaba sola en la calle, señalando que la mentalidad de su madre era que se independizara lo más joven posible.

“Llegué llorando y le conté a mi mamá. Le decía '¿por qué no vas conmigo?, ¿por qué nunca estás conmigo?', pero mi mamá tenía una mentalidad diferente, porque desde los 10 años me dijo 'aquí está el boletito del metro, aquí está el camión' y adiós”.

Cynthia Klitbo explicó que al no haber un movimiento como #MeToo que existe ahora, nunca se animó a denunciar, por el temor a ser revictimizada y que al final cayeran consecuencias peores en ella.

“¿Cómo lo iba hacer, si no existían los mismos movimientos que ahora hay? En ese entonces tú llegabas a la delegación y te maltrataban peor. Y eso sigue pasando, hay abusos de pedofilia, que eso es lo que me preocupa”, dijo.