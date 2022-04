¿Acabó la rivalidad? Danna Paola se dice contenta por Belinda y su decisión de mudarse a España

"Yo soy española además nací en Madrid, y el poder regresar a vivir aquí me causa mucha ilusión, porque al final uno siempre regresa a casa de alguna manera en algún momento de su vida, y yo me siento ahora como que regreso a casa también, y estoy disfrutando mucho de este momento porque amo España", externó la intérprete española nacionalizada mexicana.

Cabe recordar que hace algunos días Belinda explicó que estará viviendo en España, aunque no reveló por cuánto tiempo, pero se dijo muy feliz y emocionada de regresar a su tierra natal.

"Pues, qué padre, qué bueno. Yo creo que cada persona necesita cambios en su vida. Qué bueno, me da mucho gusto", externó Danna Paola durante su entrevista, terminando así con la presunta rivalidad que existe entre ambas.

Luego de darse a conocer la noticia, Danna Paola también tuvo una entrevista en la que fue cuestionada sobre las decisiones de Belinda y decidió no quedarse callada, enviándole un mensaje a su colega de trabajo y acabando así de una vez por todas con los rumores de una presunta rivalidad entre ambas.

Gilberto Coronel Periodista Web

