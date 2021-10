Acapulco Shore 9: Esto es lo que se sabe del reality show

Acapulco Shore 9 aún no se ha estrenado y ya ha dado mucho de que hablar en redes sociales, pues se han estado dando avances de cómo van las grabaciones donde no solo veremos nuevos integrantes, sino a personajes que pensamos ya no volver a ver.

Rocío Sánchez del Río es una de las chicas que regresó para quedarse en esta nueva temporada la cual se grabó en Colombia, donde se dice hubo de todo desde peleas hasta nuevas amistades.

Y es que según Fer Moreno y Rocío Sánchez del Río retomaron su amistad en la casa tras meses de una pelea en redes sociales, por otro lado se dice que Karime Pindter regresó con una actitud menos soberbia que la de temporadas pasadas.

Algunos de los nuevos integrantes son Mari, Carlos, Nati, Santi y José son algunos de los nuevos integrantes de Acapulco Shore 9, donde no solo hubo fiestas salvajes, sino varias peleas entre estos chicos.

Por si fuera poco Ignacia Michelson salió de este proyecto pues prefería tener salud mental antes que todo y es que se peleó en varias ocasiones con Jacky Ramírez quien se llevó la temporada pasada debido a la diversas peleas que tuvo por lo que muchos esperan de ella en esta nueva edición.

Otra de las cosas que ha causado polémica dentro de la casa es que según Karime Pindter le tiró con todo al nuevo boss de la casa, pero al parecer este no le hizo caso pues es un hombre casado, por lo que está vez le falló a la modelo.

Cabe mencionar que Jaylin Castellanos la chica trans más sexy de la casa tuvo problemas legales con su documentación para entrar a Colombia, pero al final si pudo llegar a la casa donde la fiesta no para día y noche.

A pesar de que la temporada se estrenará el año que viene se dice que habrá un Acapulco Shore 10 donde según reunieran a varios miembros de todas las temporadas pasadas, aunque aún no se ha confirmado quienes estarán en dicho aniversario el cual podría estar muy explosivo debido a las diversas rivalidades que se hicieron en todas las generaciones.

