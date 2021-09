Acompañado con el tradicional mariachi, Gerardo Ortíz estrena su sencillo "Y a mí que me queda"

El cantante y compositor estadounidense Gerardo Ortíz no se duerme en sus laureles y continúa complaciendo a sus millones de seguidores, con el lanzamiento de música variada. No por nada es uno de los grandes exponentes del Regional Mexicano; cabe resaltar que la revista Billboard lo reconoció como uno de los artistas latinos más sobresalientes de la década 2010-2020. Recientemente dio a conocer su nuevo sencillo "Y a mí que me queda", así mismo se estrenó el video oficial.

"Y a mí que me queda" es una canción escrita por Gerardo Ortíz y forma parte de su álbum "Décimo Aniversario". Ampliando su mercado y el sonido de música, el cantautor decidió producir dicho tema al estilo del mariachi tradicional.

El videoclip fue grabado en el centro de la ciudad de Los Ángeles, California, así como en una lujosa mansión a las afueras de la ciudad de Calabasas. En el video junto a la melodía de desamor, podemos ver a una mujer interesada deslumbrarse tras el dinero de su amado, quien resulta perderlo por no quererlo en verdad.

Por otra parte, Gerardo Ortíz hace unos días llevó a cabo uno de sus espectáculos más deslumbrantes en la icónica arena de Pico Rivera, donde miles de asistentes se dieron cita a una velada extraordinaria, con una producción de gran categoría que incluyó pirotecnia de confeti y fuegos artificiales.

Vestido de negro con tachuelas puntiagudas, el cantante comenzó su anhelado regreso a la ciudad que lo ha arropado y ha visto crecer durante su trayectoria, con un repertorio selecto. Empezó su show de Banda Sinaloense y Norteño con uno de los temas más solicitados en el último año titulado "Más caro que ayer", seguido por sus éxitos "Palma Salazar", "Regresa hermosa", "El cholo", "Perdóname", "El perro", "Tranquilito" y muchos más.

Gerardo Ortíz ha cosechado grandes éxitos a lo largo de su trayectoria y actualmente, se prepara para entregarle a su público más música para disfrutar.

Leer más: "Aquí estuvo con él", la hacienda donde según Cantinflas, mantuvo oculto a Pedro Infante (VIDEO)