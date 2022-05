Acompañado del mariachi y buenas letras, el argentino Marko Silva saca su lado pasional y romántico

Con "Amantes y amigos" y con cada uno de los temas musicales que ha lanzado y los que lanzará próximamente, espera poder causar una gama de emociones en todos sus oyentes, que sus seguidores se sientan identificados con sus letras, "que me devuelvan con mensajes y con amor, todo el sacrificio que un artista hace para llevar a cabo una linda canción, ese es el pago más grande de un artista, eso es lo más lindo".

"Este tema entraría en mi nuevo álbum, con más temas rancheros y románticos, muy bonitos, yo sé que a ustedes los mexicanos son muy pasionales, les gusta escuchar una buena letra, así que me estoy enfocando en eso, en lo que son las letras, las composiciones, estoy muy feliz, tengo muchas ganas de terminar el álbum y compartirlo con todos y cada tema nuevo lanzarlo aquí en México, con el apoyo de todos ustedes".

Ahora me lance en México con la música ranchera, lo romántico y la respuesta de la gente es increíble, me identifico mucho más, puedo expresarme mucho más, la respuesta y la evolución es muy buena, les encanto el cambio de género.

En busca de poder expresarse más como intérprete, poco a poco fue dejando el lado comercial del género urbano e incursionó en la música romántica , donde demuestra la pasión y el romanticismo que lo caracterizan . "Es bueno poder hacer un poco de cada cosa, en este caso, siempre, desde chico, me gustó la música romántica", expresó Marko Silva , de 29 años de edad y originario de Quilmes, Buenos Aires, Argentina, en una amena charla con Debate .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

