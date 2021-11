Acompañante de Octavio Ocaña hace fuerte confesión a su papá: "perdóname amigo, me hicieron firmar"

El señor Octavio Pérez, papá del actor Octavio Ocaña quien murió el pasado viernes tras recibir un impacto de bala en la cabeza, aseguró en una entrevista para el noticiero de Ciro Gómez Leyva, que las personas que acompañaban a su hijo al momento de la persecución, fueron torturados y obligados a dar las declaraciones dadas a conocer por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El empresario originario del estado de Tabasco, México, dejó muy en claro que las dos personas que acompañaban a su hijo Octavio Ocaña, actor quien interpretó a "Benito Rivers" en la serie de televisión "Vecinos", eran amigos "míos y amigos de él, que quede claro, los torturaron hasta que se cansaron".

Ambos fueron detenidos por elementos de la policía municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México y puestos a disposición de las autoridades correspondientes, para ser interrogados sobre lo sucedido. Asimismo fueron detenidos dos agentes de la corporación policiaca antes mencionada.

Tantos los policías como los acompañantes del actor, fueron puestos en libertad, ya que no había delito que imputarles, según informó la fiscalía.

Octavio Pérez reveló que al quedar en libertad, una de las personas que viajaba con su hijo en la camioneta, se puso en contacto con él:

Uno de ellos se comunicó conmigo y me dijo: 'perdóname amigo, me hicieron firmar esto, esto y esto'.

Asimismo le hizo saber que había sido torturado: "me madrearon cuatro días y hasta hoy me soltaron, y me hicieron firmar esto.

Papá de Octavio Ocaño asegura que la policía municipal de Cuautitlán Izcalli mató a su hijo

De acuerdo con la versión Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Octavio Ocaña murió a causa de un impacto de bala en la cabeza. Aseguran que conducía en estado de ebriedad y había consumido marihuana.

La tarde del pasado viernes 29 de octubre, el actor y estos dos amigos circulaba por las calles del municipio Cuautitlán Izcalli, Estado de México, hizo caso omiso a un alto que le marcaron unos policías municipales, lo que dio inicio a una persecución y durante la huida Octavio Ocaña, presuntamente, sacó un arma de fuego y al chocar, se disparó accidentalmente".

Según la FGJEM el copiloto declaró: "en un momento de esta persecución el conductor sacó de la guantera de la camioneta un arma de fuego, la cual empuñó en la mano derecha, mientras conducía con la izquierda y mantenía su huida".

La investigación de la fiscalía concluyó de la siguiente manera, tomando en cuenta diversos dictámenes periciales, así como de los testimonios ante el Ministerio Público de los acompañantes del actor y de los policías municipales que realizaron la persecución:

"A consecuencia del impacto de la camioneta, accidentalmente Octavio N disparó a sí mismo el arma de fuego que tenía en la mano derecha, la bala le impactó en la cabeza y por esta lesión perdió la vida cuando era trasladado al hospital para recibir atención médica".

Su padre Octavio Pérez no cree en esta versión y en la entrevista para el noticiero de Ciro Gómez Leyva, manifestó que la policía de Cuautitlán Izcalli mató a su hijo y buscará justicia: "primero me van a matar cabrones, yo no soy cualquier pen..., ni cualquier idiota, se metieron en un pedo grande, así se los digo, voy con todo por ustedes".