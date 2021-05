Actor de "Amigos x siempre" y "Cómplices al rescate" deja su lado serio y abre su cuenta de OnlyFans

El actor mexicano Mickey Santana ha sorprendido a sus miles de seguidores al anunciar tener una cuenta de OnlyFans. Es recordado por su participación en las telenovelas infantiles de Televisa "Amigos x siempre" y "Cómplices al rescate", ambas producidas por Rosy Ocampo y protagonizadas por la actriz y cantante Belinda.

En "Amigos x siempre" el actor Mickey Santana interpretó al tímido "Gilberto Sánchez" y en la telenovela "Cómplices al rescate" a "Omar Contreras".

En su cuenta de Instagram el ex actor de telenovelas compartió varias imágenes promocionales de OnlyFans, uniéndose a varios famosos que han abierto una cuenta en esta plataforma, donde comparten contenido explícito por una suscripción mensual, tal es el caso de los Wapayasos, la ex chica del clima Yanet García y hasta Bella de la Vega, la ex madrastra del actor Gael García Bernal.

"Soy tu fan desde 'Amigos x siempre' y ahora verte crecido de todos lados, es mejor", es uno de los comentarios que ha recibido Mickey Santana. Asimismo informó que habrá contenido LGBT+ para sus fans consentidos.

Anteriormente a través de la página de Facebook "Yo fui generación TN", Mickey Santana comentó que cuando dejó la actuación después de un accidente de auto que tuvo, "evidentemente dejamos de tener ingresos en la casa y cuando descubres que el poder adquisitivo hace que las cosas sucedan de la manera que quieres, en el tiempo que quieres y bajo las circunstancias que tú quieres fue cuando dije: 'ok, qué voy a hacer, qué necesito'".

Ante esto el ex actor de telenovelas comenzó a dedicarse a los negocios, "desde mi perspectiva hay muchísimas cosas que puedes hacer, legales o ilegales, yo preferí la vía legal y fueron los negocios".