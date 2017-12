Actor de "Cómplices al rescate" otro enamorado de Belinda

Todos sabemos que Belinda está disfrutando su soltería luego de terminar su relación con el ilusionista estadounidense Criss Angel, la cantante se encuentra concentrada en sus proyectos y su carrera musical.



Pero varios quieren una oportunidad con la intérprete de "Bella traición" entre ellos Maluma, el clavadista Rommel Pacheco y hasta un torero Héctor Octavio García, "El Payo", quienes han demostrado su interés por la hermosa cantante.



A la lista de enamorados se suma un nuevo integrante y se trata de su colega con quien protagonizo "Cómplices al rescate", Fabián Chávez, quien a través de su cuenta de Facebook recordó la época en que trabajaron juntos.



El actor publico junto a la imagen un texto con lo siguiente "Estos podríamos ser tú y yo, pero te saliste antes de la novela".



La también actriz no ha declarado nada al respecto sobre el peculiar mensaje el cual generó varios comentarios y reacciones.



Algunos comentarios:

" Ah como me encantaba hasta tengo grabadas las novelas y se salió y ya no me gusto"



"Y te tuviste que quedar con la que "no impone moda"



"Jajaja me hiciste reír. Aun sigo traumada con su salida me encantaba su papel en Cómplices"