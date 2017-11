Actor de "Juegos del hambre" y la vergüenza que pasó...

El actor Josh Hutcherson se dio a conocer por su papel como “Peeta Mellark” en la saga de “Los juegos del hambre”.

Hoy en día tiene 25 años de edad, y es uno de los galanes más codiciados en la industria del cine en Hollywood.

Una de las primeras películas que hizo fue “El Expreso Polar”, en 2004, realizado con la técnica de captura en movimiento (traspaso de movimientos reales a digitales). Pero fue en este rol que también pasó su mayor vergüenza.

Hutcherson interpretó el papel de un niño de 9 años que espera la oportunidad de conocer a Santa Claus. También participa Tom Hanks, que da vida a varios personajes, entre ellos al padre del joven y al conductor del tren.

En el programa de James Corden, Hutcherson contó que mientras rodaba una escena con Hanks, en el que él estaba situado detrás de él encima de un tren esquinado, sufrió un percance biológico que lo persigue hasta ahora.

“En ese momento me tiré un pedo. Me tiré un pedo en el set. Cuando sucedió seguí intentando actuar y hacer como si no pasa nada, pero Tom Hanks empezó a reaccionar diciendo: ‘Woah, oh dios mío, y este chico, que pasó’ “