Actor de La Llorona revela eventos paranormales durante rodaje

La película de La Llorona sin duda está encabezando las taquillas en Estados Unidos, una historia que aterroriza a chicos y grandes. Por otro lado ha tenido críticas no muy buenas, sin embargo esto no ha impedido que sea un filme exitoso, pues recaudó más de 26 millónes de dólares en su primer fin de semana en el país vecino.

El miedo que se experimenta cuando ves la película, no solo lo han sentido las personas que asisten al cine a verla, si no también los actores de la misma, un ejemplo de ello es el actor Raymond Cruz, quien confesó que vivió en carne propia el terror de un hecho que no logró explicar.

El actor, quien interpreta a un curandero, se encontraba grabando una escena de La maldición de La Llorona, precisamente cuando se encontraba enfrente de dicho espectro, cuando experimentó un hecho paranormal el cual lo dejó “helado”.

“Cuando estamos haciendo la escena en donde estoy luchando contra la Llorona y estoy rezando y levanto mi mano hacia Dios y tengo puesto este brazalete para protección, protección contra energía negativa y el brazalete estalló en mi muñeca, no lo estaba tocando ni nada y tuvimos que cortar”, reveló Cruz, quien interpreta a Rafael Olvera en la película.

La película ha sido un éxito en Estados Unidos. Foto: AP

“levantamos todas las piezas y tres de ellas estaban partidas perfectamente a la mitad y es piedra muy dura, tomé una afuera y la intenté romper contra el cemento y no pude romper ni una. No puedes explicar eso. Y lo sentí, cuando salió volando de mi muñeca sentí esta energía rara surgir y voló en pedazos”.

Sinopsis de la película

La Llorona. Una aparición horrorífica atrapada entre el cielo y el infierno, sentenciada a un destino terrible que ella misma provocó. La sola mención de su nombre ha aterrorizado al mundo por generaciones. Cuando estaba viva ahogó a sus hijos en un arranque de celos, para luego tirarse al río con ellos mientras lloraba de dolor. Ahora llora eternamente y sus lágrimas son letales. Aquellos que escuchan su lamento por la noche están condenados. Desde las sombras La Llorona acecha a los niños, desesperada por reemplazar a los suyos. Mientras los siglos pasan, su deseo se ha hecho más voraz, mientras que sus formas más terroríficas.