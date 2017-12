Actor de "Piratas del Caribe", acusado de abuso sexual

Geoffrey Rush es la última figura de Hollywood en protagonizar un escándalo sexual después de que salieran a la luz acusaciones en su contra por acoso sexual.

Esto llevó al actor a renunciar a su cargo de presidente de la Academia de las Artes del Cine y la Televisión de Australia (Aacta), hecho que fue informado a través de un comunicado.

Rush presentó su renuncia después de que la Compañía de Teatro de Sidney revelara que había recibido una denuncia en la que se acusaba al intérprete de haber acosado a otra persona cuando trabajaba en la compañía, pero sin dar detalles del comportamiento ni la identidad de la víctima. Rush, no obstante, negó los hechos.

Según el comunicado que envió el artista y que publicó Variety, el oscarizado actor niega todos los hechos y dice que desconoce los detalles de las acusaciones en su contra.

"No cumplir con el derecho de una persona de saber que ha sido acusado, dejándolo solo, no informándolo, pero publicando ese tipo de cosas a la esfera pública, es una negación a la justicia natural y no es como funciona nuestra sociedad", dice su abogado en el comunicado.

"Es una gran decepción para el señor Rush que Sydney Theatre Company haya elegido dañar de forma tan injustificada la reputación de su nombre", añade.