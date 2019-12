Actor de 'Rebelde' sufre trágico accidente y pierde un ojo

México.- En el 2004 México transmitió una de las telenovelas más exitosas de sus tiempos, una entrega que sin duda fue del gusto de miles de mexicanos.

Hablamos de 'Rebelde', telenovela producida por Pedro Dmián, sin embargo melodrama no es 100% original ya que existe una anterior en Argentina la cual tenía como nombre "Rebelde Way".

Uno de los galanes de esta telenovela juvenil, en Argentina sufrió un trágico accidente que lo llevó a perder el ojo izquierdo, situación que le afectó mucho.

Se trata de Diego Mesaglio, quien dio vida a Guido “Café” Lassen. En la trama, su personaje negaba a sus padres para sentirse aceptado por sus compañeros y en la versión mexicana este papel fue interpretado por Christian Chávez como Giovanni Méndez.

Según relatan los hechos en Grupo Fórmula, cuando Diego Mesaglio se encontraba en sus mejores tiempos como actor, en 2015, sufrió un accidente domestico que lo llevó a perder uno de sus ojos.

“Puse la botellita de alcohol mal ubicada en la repisa del baño y se patinó. Cuando se cayó para un lado, la agarré y salió el chorro que me entró justo en el ojo”, narró en su momento el actor argentino.

El accidente le cambió la vida por completo pues perdió la visión del ojo izquierdo, en medio de la filmación de una serie y una película:

“De la noche a la mañana tuve que dejar de hacer todo y pasé a ser dependiente de todo el mundo, de mi familia, de mi viejo que me lleve, que me traiga, no pude manejar durante un año y medio”.