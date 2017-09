Actor de la serie "El Chapo", contactado por narcos reales

El actor mexicano Marco de la O, protagonista de la exitosa serie El Chapo, comentó ayer viernes a la agencia Efe que por su papel de narcotraficante, ha recibido advertencias y expresiones de simpatía de televidentes, funcionarios gubernamentales e incluso de narcotraficantes reales.

Contó que el pasado 6 de septiembre, a su llegada al Aeropuerto Internacional Tom Bradley de Los Ángeles, percibió un estado de alerta en el personal del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

"Me pararon agentes de Inmigración al entrar”, expresó el actor, que tiene un enorme parecido con el verdadero narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, quien está en prisión, en Nueva York.

Agregó que llevaba una gorra promocional de la serie, por lo que un agente de inmigración le hizo preguntas:

"¿Y eso?, me dijo. Pues, le dije que soy el actor. Yo sé quién eres, respondió, pero te aconsejo que no la traigas aquí".

Pero luego le pidió tomarse un selfie con él.

Aseguró que incluso narcotraficantes reales le han hecho propuestas:

"A través de redes sociales me han escrito, me han enviado vídeos, y hasta me han dicho: ‘Oye, por qué no te vienes a hacer una película de fulano de tal, otro narcotraficante’".