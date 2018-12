Actor mochitense estrenará proyectos prometedores en el 2019

El actor mochitense Diego Luque sigue sumando éxitos en su carrera actoral, por ahora se encuentra preparándose para los próximos proyectos y recientemente tomó clases de actuación en los Estados Unidos al lado del actor Jesse Borrego, quien se destacó con la película Sangre por sangre. Luque en entrevista para EL DEBATE nos cuenta sobre la serie en la que participa y tendrán estreno a principios del 2019.

Nuevos proyectos

En La Guzmán, la bioserie, de Sony Pictures, Diego dará vida a Rulo, quien es el mejor amigo del hermano de Alejandra Guzmán, Luis Enrique. Rulo es un tipo carismático con el que el público se divertirá. “Este personaje es el que más he disfrutado de los que he hecho porque se basa en comedia pura, es un personaje que independientemente cual sea la situación, ya sea dramática o algo turbio mi personaje siempre llega a romper el hielo porque tiene un toque muy especial, es muy carismático, se las juega todas, es el galán del barrio, es muy cómico porque trae un look muy chistoso, pelo largo. El público se divertirá muchísimo”, comenta Diego.

Para el mes de febrero del 2019 se estrenará Escenas de un funeral, cine independiente. En este filme, Luque personifica a Laureano, quien es el antagonista de la historia. “Mi personaje le pone un poco de picardía a la comedia, porque es un tipo muy ventajista, gandalla pero cómico, es un personaje norteño, de Monterrey. A mí me encantó porque ya rompí el prototipo de papeles que me habían dado porque anteriormente me contrataba mucho Telemundo para hacer papeles de sicario o narcotraficante, de matón o de villano, y con esto es un parteaguas porque fue el primer personaje que hice diferente, me encantó porque me demostró que puedo también ofrecerles una versatilidad actoral”, expone el actor mochitense. Diego cierra el año trabajando debido a que se integró a una nueva serie de Telemundo, de la que próximamente nos podrá platicar.

Respecto a sus sueños, Luque comenta que sigue trabajando para conseguirlos, y que poco a poco va creciendo como actor.

“Cada vez sumo más, últimamente mis castings son para proyectos en el extranjero, a mí me encanta mi país, pero mi prioridad ahorita es en el extranjero. Cuando tú realmente anhelas algo pero lo anhelas con todo tu ser, con un corazón puro e inquebrantable y te dedicas y luchas cada día para cumplir tus deseos, solito el universo va acomodar todo para que tus sueños se cumplan, yo pienso que nada es imposible”, puntualiza. El artista también agrega que no solo le gustaría ser actor, sino que también en un futuro pudiéramos conocer su faceta como guionista. “De unos meses para acá escribo ideas, espero algún día formar todas esas ideas y escribir un guion para algún proyecto, porque no solamente quiero dedicarme a la actuación, sino quisiera ser guionista. Hay que dedicarnos a dejar huella en este mundo”, finaliza.