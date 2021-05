Actores demandan a la ANDA por irregularidades; buscan la destitución de Jesús Ochoa

México.- Han sido varios meses en los que el Secretario General de la Asociación, Jesús Ochoa, se ha visto envuelto en la polémica por supuestamente tomar dinero de La Asociación Nacional de Actores (ANDA), a raíz de esto y varias irregularidades, decenas de actores se decidieron a demandar la asociación y su destitución.

Durante una entrevista con los medios de comunicación, los abogados Gilberto Marín y Gilberto Lastra, representantes legales de los actores, hablaron sobre la demanda en contra de la ANDA. "44 socios agremiados de la ANDA son los que firmaron las cartas poder para demandar, entre ellos los Dupeyrón, Jorge Ortiz de Pinedo y varios más", señaló Lastra.

Por otro lado, Marín nombró las razones por las cuales decidieron denunciar a la asociación, destacando el reclamo de diversas prestaciones, la rendición de cuentas claras y otros temas al respecto.

"Ahorita se está presentando una demanda contra la dirigencia de la ANDA en donde están reclamando diversas prestaciones, entre ellas la rendición de cuentas claras, se está demandando la anulación de diversas asambleas virtuales porque no se contempla en los estatutos y aparte se han tomado acuerdos desde nuestra percepción ilegales porque mucha gente no tiene acceso a medio digitales y no pudieron entrar a esas asambleas y estamos demandando por faltas graves que ha cometido la dirigencia y la destitución de todos sus dirigentes", comentó Marín.

Medios de comunicación cuestionaron si buscan destituir a Jesús Ochoa de su cargo en la ANDA, lo cual compartieron que sí, efectivamente los actores también buscan su destitución de la asociación, sin embargo, se enfocarán primero en un tema, que es la demanda, y posteriormente en que se le destituya al actor.

Una de las principales razones para destituir a Jesús de su puesto es porque presuntamente el actor se tomó dinero del fondo de jubilación de la ANDA, tema al que también se refirió Alejandro Tommasi.

Esto hizo que los actores se molestaran, ya que tomar dinero de la jubilación para diversos gastos administrativos y de diversa índoles está completamente prohibido, incluso lo manejan como una situación legal, pues "hay delito ahí". También señalan los abogados que cuentan con oficios que declaran que cambiaron los fondos de fideicomiso de la jubilación de un banco a otro sin haber una autorización para ello.