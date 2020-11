Actrices de "Yo soy Betty, la fea" lamentan la muerte del actor Alfonso Ortiz

Varias de las actrices que formaron parte del llamado "cuartel de las feas" en la telenovela "Yo soy Betty, la fea", compartieron a través de redes sociales su sentir, ante la lamentable muerte del actor colombiano Alfonso Ortiz, quien perdió la vida a sus 72 años de edad en un hospital de Bogotá, Colombia, tras sufrir un infarto.

El diario colombiano El Espectador informó que Alfonso Ortiz, quien era uno de los maestros de actuación más afamados de aquel país de Latinoamérica, sufrió el pasado 6 de noviembre un infarto durante la grabación de un nuevo proyecto televisivo en la población de Tabio, Cundinamarca. Fue trasladado de emergencia a un hospital en Bogotá, donde permaneció varios días ante su muerte.

"Si las personas que pasaron por tu vida te recuerdan con amor, agradecimiento y una sonrisa, es por que tu vida tuvo sentido y fue una vida exitosa. Alfonso nos dejas enseñanzas, buen ejemplo, amor, respeto, ejemplo de honestidad. Siempre fuiste un excelente compañero de escena y un maestro generoso y gentil. Vives en nuestras vidas y vivirás por siempre, en todas las generaciones de actores que abrazaste, te queremos", manifestó la actriz Marcela Posada, quien interpretó a Sandra en "Yo soy Betty, la fea".

Marcela Posada junto al actor Alfonso Ortiz. Foto: Instagram @marcelaposada10

Por su parte la actriz Estefanía Gómez, quien dio vida a Aura María, escribió en su feed de Instagram ante la muerte de Alfonso Ortiz: "maestro que me enseño a partir del amor, mi primer maestro y por muchos años, el que me vio confundida y se tomó el trabajo de acompañarme, el que me dio fuerza para creer en mis sueños. Gracias maestro, dejas un vacío enorme, gracias infinitas, siempre en mi corazón, buen viaje, nos veremos pronto".

La actriz Luces Velásquez, que interpretó a la carismática Bertha en la telenovela colombiana "Yo soy Betty, la fea", expresó a través de un video: "es muy difícil hablar de los amigos cuando se van, por lo menos de este plano terrenal. Ser humano a toda prueba, un gran amigo, una persona que en la vida lo dio todo, se la comió a mordiscos, tuvo mil amores, mil mujeres, dos hijos a los que amó profundamente y una profesión que respetó con el alma".

¿Quién era el actor colombiano Alfonso Ortiz?

Nació en la ciudad de Bogotá en 1947; en la década de 1960 se convirtió en actor de teatro luego de realizar un taller con el actor Kepa Amuchastegui. Con este grupo salió de gira durante varios años e integró otras agrupaciones teatrales como La Candelaria. Durante su larga trayectoria, Alejandro Ortiz brilló en series, películas y telenovelas como "La reina del sur", "El robo del siglo" (que actualmente se ve por Netfix), "Chepe fortuna", "Los Reyes" y "Perder es cuestión de método".

En la serie de Telemundo "El final del paraíso", compartió créditos con Carmen Villalobos y Fabián Ríos. La Asociación Colombiana de Actores también lamentó la muerte del actor Alfonso Ortiz, quien fuera uno de los miembros más queridos de dicha asociación. A través de sus redes sociales manifestaron:

Hoy nos despedimos de nuestro maestro, colega y gran amigo Alfonso Ortiz. Le recordaremos por siempre. Un abrazo fraterno de la Asociación Colombiana de Actores y la comunidad de actores y actrices de Colombia, para su familia y amigos.

Aparte de su carrera como histrión, Alfonso Ortiz fundó en 1992 la escuela de teatro Caja de Herramientas en Bogotá, donde impartió formación a reconocidos actores como Miguel Varoni, Flora Martínez, Angie Cepeda, Marcela Mar, Carolina Acevedo y Catherine Siachoque.