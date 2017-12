Actriz Heather Menzies-Urich fallece a los 68 años

LOS ÁNGELES.- La actriz Heather Menzies-Urich, quien interpretó a uno de los hijos de la familia von Trapp en la película musical de 1965 "The Sound of Music", falleció a los 68 años, anunció la familia el lunes.

Su hijo, el actor Ryan Ulrich, le dijo a la revista Variety que su madre falleció el domingo por la noche en Frankford, Ontario. Recientemente se le había diagnosticado un cáncer en el cerebro.

"Ella fue una actriz, una bailarina, y amó la vida plenamente", dijo Urich.

Heather Menzies-Urich. Foto: AP.

Menzies-Urich interpretó a Louisa von Trapp, la tercera mayor de los siete hijos von Trapp, en la adaptación cinematográfica de musical de Rodgers y Hammerstein, protagonizada por Julie Andrews y Christopher Plummer.

"The Sound of Music" ganó cinco Oscar, incluyendo el de mejor película.

"Heather era parte de la 'familia'. No hay realmente otra manera de describir a los miembros del reparto de la película 'The Sound of Music'", dijo Ted Chapin, presidente y principal ejecutivo creativo de la Rodgers and Hammerstein Organization, en un comunicado.

Foto: AP.

Oriunda de Toronto, Menzies-Urich actuó además en películas como "Hawaii" y "Piranha." En televisión, fue una fugitiva en "Logan's Run" y tuvo papeles en "Dragnet", ''Bonanza", ''Marcus Welby, M.D." y otras series.

Variety reporta que sobreviven a Menzies-Urich otros dos hijos, varios nietos y un biznieto.

El desgarrador mensaje de madre de Karla Luna

Tras la lamentablemente muerte de Karla Luna, y luego de que Américo Garza, ex de la “Comare Morena”, sustrajera a las hijas de ambos, la madre de la fallecida comediante publico en las redes sociales un desgarrador mensaje.

Karla Luna. Foto: Instagram.

“Desde el día que se las llevó ni siquiera hemos podido escuchar sus voces, ni una llamada, ni un mensaje, ni una foto para saber que están bien, la Navidad es para estar unidos como familia que somos”, indicó Josefina Martínez de Luna.

La madre de Karla señaló que desde que las menores nacieron jamás habían estado separadas.

“Es el primer año desde que nacieron que no están con nosotros, espero este mensaje les llegue de alguna manera, las amamos con todo nuestro corazón y en ningún momento dejamos de pensar en ustedes... confío en dios que pronto estarán con nosotros”, finalizó.

MUERTE

La actriz y comediante Karla Luna falleció durante la tarde del 28 de septiembre. La “Comare Morena” perdió la vida alrededor de las 18:00 horas.

Karla se hizo famosa por su personaje en Las Lavanderas, y tras enfrentar una larga lucha contra el cáncer, dejó de vivir.

La conductora luchó durante años contra la enfermedad, el cual le fue detectado primero en la matriz, en el año 2012; después en los ganglios y en el año 2014 y en el 2016 en el cuello.