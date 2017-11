Actriz afirma que mujeres tienen la culpa al ser acosadas

Las últimas declaraciones de Angela Lansbury, leyenda de la actuación, han sido bastante desafortunadas, por decirlo de alguna manera amable.

La actriz británica de 92 años —recordada por su participación en la serie "Reportera del crimen"—se pronunció sobre los escándalos sexuales de Hollywood que han salido a la luz pública en los últimos meses y que involucran al productor Harvey Weinstein, al director Brett Ratner y a la ahora ex figura de "House of Cards", Kevin Spacey.

Lansbury dijo en una entrevista a Radio Times de la cadena BBC que las mujeres que intentan ser atractivas son quienes más se ponen en riesgo de ser acosadas y abusadas. Sin más rodeos, la intérprete lanzó lo siguiente:

"Tenemos que aceptar el hecho de que las mujeres, desde tiempos inmemoriales, han intentado hacerse más atractivas. Y desafortunadamente esto se ha vuelto en nuestra contra, y aquí es donde estamos hoy. Algunas veces debemos aceptar la culpa".

Para intentar suavizar sus dichos, Angela señaló: "aunque es horrible decir que no podemos hacernos ver lo más atractivas posible sin ser golpeadas y violadas". Y sumó que eso "no es ninguna excusa para un comportamiento inapropiado". ¿Deberían estar las mujeres preparadas para ello? No, no deberían".

Lansbury, que actualmente está trabajando en el remake de "Mary Poppins", confesó que en sus 70 años de carrera nunca vivió un episodio de hostigamiento sexual. De paso, hizo un llamado a terminar con este tipo de conductas. No obstante, la artista recibió varias críticas por asociar el acoso y abuso sexual al hecho que una mujer sea o no atractiva.

"Es un mito y ayuda muy poco decir que la violación y otras formas de violencia sexual son causadas o provocadas por la sexualidad o el atractivo de una mujer", dijo en un artículo para The Guardian en respuesta a una organización contra la violación que se opuso a las declaraciones de la veterana actriz.



ACUSACIONES CONTRA SPACEY RETRASAN SERIE

En una misiva dirigida al elenco y al equipo de House of Cards , los productores de la serie política señalaron que continuarán con una pausa en las filmaciones de la sexta y última temporada, receso que se extenderá hasta dos semanas más.

La producción de Netflix volverá al ruedo después del 8 de diciembre. El paréntesis se debió al escándalo sexual protagonizado por el actor de la serie, Kevin Spacey —Frank Underwood en la ficción—, acusado de acoso y abuso sexual por algunos hombres del medio, hechos que llevaron a los ejecutivos del programa de TV a despedirlo.

La carta, firmada por Media Rights Capital y Pauline Micelli, fue enviada a distintos medios y señala lo siguiente: "A medida que nos acercamos a las vacaciones, queremos expresar nuestro agradecimiento por todos los mensajes de apoyo que hemos recibido y queremos explicar a todo nuestro leal elenco y personal dónde se encuentran las cosas actualmente".



"Continuamos trabajando con Netflix con la esperanza de reanudar la producción pronto. A medida que continuamos estas discusiones, hemos determinado juntos que se le pagará al equipo por un período adicional de dos semanas, comenzando el 27 de noviembre y hasta el 8 de diciembre", continúa.





El comunicado finaliza diciendo que el equipo responsable de realizar el drama político "ha sido desafiado de una forma en la que ninguno podría haber previsto. Lo único que hemos aprendido a lo largo de este proceso es que esta producción es más grande que una sola persona y no podríamos estar más orgullosos de estar asociados con uno de los equipos de producción más leales y talentosos en este negocio".

