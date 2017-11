Actriz de 'American Pie' habla de su extrema delgadez

La actriz aseguró que no tenía problemas.

Estados Unidos.- Tara Reid fue vista en West Hollywood con un estilo desenfadado. Usó jeans ‘skinny’ rotos, una playera de tirantes y tacones de vértigo, pero no fue su look el que acaparó las miradas, sino su figura.

La actriz de ‘American Pie’ causó polémica en redes sociales por ‘su extrema delgadez’. Los usuarios se mostraron preocupados por la transformación física que ha sufrido en su apariencia.

Foto: AFP

La estrella de Hollywood tiene 41 años, mide 1.65 metros y pesa apenas 43 kilogramos. Sin embargo, ella descarta padecer trastornos alimenticios.

Foto: AFP

En entrevista con el tabloide Daily Mail, señaló: ‘No soy anoréxica, nunca lo he sido y no tengo trastornos alimenticios. Sólo estoy delgada. Hay mucha gente que tiene sobrepeso y no la atacamos cada vez que salen a la calle’.

Favorite look so far from today’s shoot with @liveinmagazine Big thank you to @bambiihair, makeup @kseniyadurst, wardrobe @aarongomezp, outfit @sgshannagall, fashion editor @pamelaquinzi, and the lovely staff at @ivanbittonstylehouse Una publicación compartida de Tara Reid (@tarareid) el 26 de Oct de 2017 a la(s) 5:41 PDT

Sobre las críticas a su cuerpo, puntualizó: ‘La gente ha dicho que soy demasiado delgada durante años. Puedo usar uno de los disfraces de Halloween que llevé el año pasado y volverlo a usar porque así soy, es el mismo peso. No fluctúo, es lo que soy. Como todo el tiempo, pero este es mi peso natural y la gente debe dejarme en paz”.

And that’s a wrap on the @liveinmagazine shoot Thank you @ivanbittonstylehouse for styling, @bambiihair for the amazing do’ and @kseniyadurst for the rocking makeup look. #LiveInMagazine Una publicación compartida de Tara Reid (@tarareid) el 26 de Oct de 2017 a la(s) 6:45 PDT

Tara Reid tiene 199 mil seguidores en Instagram. Durante los últimos días ha subido sesiones fotográficas usando vestidos que dejan al descubierto sus piernas.

#tribesofpalosverdes premiere ✨ jacket by @forthestarsfashionhouse. Designer Jacob Una publicación compartida de Tara Reid (@tarareid) el 18 de Nov de 2017 a la(s) 12:28 PST

Sus fanáticos y seguidores se han mostrado preocupados por su salud . “Yo estaba enamorado de ti hace algunos años, pero ahora luces demasiado delgada. Creo que tienes un problema de salud” y “necesitas comer más” son algunos de los comentarios.

I love this dress❤️ Una publicación compartida de Tara Reid (@tarareid) el 26 de Oct de 2017 a la(s) 8:07 PDT

Celebridades como Demi Lovato, Victoria Beckham y Lindsay Lohan han admitido abiertamente que padecieron trastornos alimenticios. Aunque Tara Reid lo descarta, su figura no es la misma de hace algunos años, las fotos en nuestra galería.

Another one! Una publicación compartida de Tara Reid (@tarareid) el 26 de Oct de 2017 a la(s) 8:03 PDT

Another day another glamorous photoshoot! My amazing team: @mayhementertainmentpr. Photographer @shotbysham MUA/Hair Stylist @Neek__on__fleek Wardrobe @forthestarsfashionhouse Wardrobe Stylist @stasiadoher #magazinephotoshoot #behindthescenes Una publicación compartida de Tara Reid (@tarareid) el 14 de Nov de 2017 a la(s) 6:48 PST