Actriz de "Sin senos sí hay paraíso" muestra sus curvas

Majida Issa, actriz que participa en la teleserie "Sin senos sí hay paraíso" que se transmite con éxito en Telemundo, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía que arrancó los suspiros de sus seguidores.

En la instantánea, la también cantante colombiana de ascendencia italiana y libanesa posa topless en la playa, y cubre su espalda con arena.

Majida Margarita Issa Belloto es originaria de Isla de San Andrés, Colombia; según información en su biografía, nace el 27 de junio de 1981 y es conocida simplemente como "Majida Issa"

.

Majida estudió actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral.

De toda una familia dedicada a la actuación Majida es hermana de Jordana Issa, nieta de Teresa Gutiérrez, sobrina de Miguel Varoni y María Margarita Giraldo.

Ha participado en decenas de teleseries , entre ellas "El cartel de los sapos", "Los caballeros las prefieren brutas", "A corazón abierto", "El Clon" y "Amor sincero".

Sobre "Sin senos sí hay paraíso".

"Sin senos sí hay paraíso" (en Colombia: Sin tetas sí hay paraíso) es una serie de televisión colombiana producida por Fox Telecolombia para Telemundo y Caracol Televisión.

Se trata de la secuela de "Sin senos no hay paraíso" escrita por Gustavo Bolívar.

La primera temporada es protagonizada por Catherine Siachoque, Fabián Ríos, Carolina Gaitán y Juan Pablo Urrego, con las participaciones antagónicas de Majida Issa y Johanna Fadul, además de la participación especial de Carmen Villalobos.

La segunda temporada es protagonizada por Carmen Villalobos, Catherine Siachoque, Fabián Ríos, Carolina Gaitán, Juan Pablo Urrego, con las participaciones antagónicas de Majida Issa, Johanna Fadul, Juan Alfonso Baptista y Stephania Duque, y las actuaciones estelares de César Mora, Gregorio Pernía y Roberto Manrique.

