"Acuérdense de esta vieja", así se despidió Carmen Salinas en última escena de Mi fortuna es amarte

A unas semanas de la muerte de la actriz mexicana Carmen Salinas, en el canal Las Estrellas de Televisa se transmitió su última escena en la telenovela "Mi fortuna es amarte", donde interpretó durante 45 capítulos el personaje de Doña Magos. Dicho melodrama es producido por Nicandro Díaz, una historia de amor protagonizada por Susana González y David Zepeda.

En verdad, la última aparición de Doña Carmelita Salinas en el melodrama antes mencionado ha provocado muchos sentimientos encontrados entre los televidentes. En la escena, Doña Magos tiene una plática con su nieto "Chente" Ramírez, interpretado por el galán de telenovelas David Zepeda, quien le cuenta sobre una cita muy romántica que tuvo con Natalia, personaje de Susana González.

Doña Magos le aconseja llevar las cosas con calma y tratar muy bien a Susana, como el caballero que le enseñó a ser. Así se llevó a cabo la última participación de Carmen Salinas:

Chente: En el lugar que elegí, la atendieron como una reina y hasta bailamos.

Doña Magos: No hay mujer que se resista a los pasos de un Ramírez Pérez.

Chente: Eso mero abuelita, la gente nomás se nos quedó viendo, porque pues el restaurante no era de esos para el baile, pero a Natalia, ni le importó, de pronto, abrimos nuestros corazones y me atreví a decirle lo mucho que la amo, nos besamos abuelita, el amor flotaba en el aire.

Doña Magos: ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Natalia es la mujer que merece tu corazón.

Chente: Hoy que desperté, estaba todo tembloroso, pensando si todo esto no había sido un sueño, pero nel, es la puritita verdad, Natalia y yo nos amamos abuelita.

Doña Mago: Pues para que esa felicidad les dure, tienen que andarse despacito hijito, sé delicado y suave con Natalia, porque en el fondo sigue siendo una mujer muy frágil.

Chente: Yo estoy consciente de que sus heridas no han sanado del todo, pero ya verá que yo la voy a cuidar, como el caballero que usted me enseñó a ser.

Doña Magos: Esta oportunidad que se está dando en la vida, la tienes que asumir con responsabilidad hijito y el tiento que se requiere.

Chente: ¡Entendido abuelita! Le aseguro que así va a ser.

Doña Magos: ¡Ay mijito!

Posteriormente, la producción de la telenovela añadió unas imágenes de Carmen Salinas, acompañadas de estas emotivas palabras dirigidas a todo su público:

Y ya cuando esté muerta, también en sus oraciones acuérdense de esta vieja y digan: 'que le vaya bien a la Salinas'. Los abraza con mucho respeto y con mucho amor su amiga Carmen Salinas. ¡Gracias!

Fans reaccionan a la última escena de Carmen Salinas en "Mi fortuna es amarte"

Estos son algunos de los comentarios de parte de sus fans, ante estas imágenes: "se me hizo un nudo en la garganta al ver la última escena de Carmelita, sin duda se le extrañará mucho en la novela, no será igual sin ella", "no estoy llorando, se me metió una Carmelita en los ojos y en el corazón, en paz descanse y excelente viaje señora hermosa", "esta fue la última vez que vimos actuar a la gran actriz Carmen Salinas" y muchos más.

En una entrevista para el programa "Todo para la mujer", el productor Nicandro Díaz había comentado sobre la última aparición de Carmen: "la transición se va a hacer en el capítulo del viernes, es un sencillo tributo, un homenaje cortito, pero muy emotivo en su última cena como parte del desarrollo".

Cabe mencionar que la actriz María Rojo será quien interprete a Doña Magos el resto de la telenovela.

En noviembre pasado, la también productora de la obra "Aventurera" y quien fuera Diputada Federal por el PRI, estando en su hogar en la Ciudad de México sufrió una hemorragia cerebral y entró en coma natural. Fue trasladada de emergencia a un hospital, donde lamentablemente perdió la vida un mes después, ya no pudo despertar de ese sueño profundo.

Cabe mencionar que aquel día cuando tuvo la hemorragia cerebral, estuvo grabando unas escenas de la telenovela "Mi fortuna es amarte".

Carmen Salinas Lozano murió el jueves 9 de diciembre de 2021, a sus 82 años de edad, a causa de un paro cardiaco al disminuirse su presión y presentar dificultades para respirar. Su cuerpo fue cremado y luego de culminar las misas del novenario, sus cenizas fueron depositas en la cripta familiar en el Panteón Español en la CDMX, junto a los restos de su hijo Pedro Plascencia, tal y como fue su última voluntad.