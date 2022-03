Acusan a Álex Perea de ser el presunto abusador de Isabel Burr

Finalmente, la actriz lanzó un mensaje de empoderamiento para las mujeres para que no se dejen maltratar ni se queden calladas, pues juntas pueden ser más fuertes. Y usuarios de Internet externaron su completo apoyo hacia Isabel, enviando todo tipo de mensajes ante la situación.

Lorena García , por su parte, señaló que no fue ella quien fue violentada por el actor Álex Perea , pero sí una de sus mejores amigas, razón por la que alzó la voz para apoyarla, que fue lo que desató todavía más teorías de que se trata de Isabel Burr, pero hasta ahora no se ha confirmado.

Hasta el momento se desconoce si Isabel fue víctima de Álex durante su relación , ya que ella no lo nombró directamente, sin embargo, sus seguidores han comenzado a tener sus teorías y razones por las cuales consideran que así fue.

Aunque Isabel decidió no revelar la identidad de su abusador, fue la actriz Lorena García, amiga de Burr, quien denunció públicamente a Álex de ser un abusador y golpeador de mujeres, teniendo un gran impacto en las redes sociales.

México.- En el cuadro del 08 de marzo, conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la actriz Isabel Burr destapó haber sufrido violencia en una relación y las reacciones no se hicieron esperar. Fue el actor Álex Perea el señalado y hasta denunciado de ser el agresor .

Gilberto Coronel Periodista Web

