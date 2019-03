Acusan a BTS de plagio, Big Hit Entertainment responde

Anteriormente BTS fue involucrado en una batalla por infracción de derechos de autor (plagio) por el fotógrafo francés Bernard Faucon. Ante la polémica Big Hit Entertainment, empresa que representa a la banda de K-Pop ha respondido.

De acuerdo con el portal Soompi, el fotógrafo Bernard Faucon afirmó que varias fotos del álbum de BTS “The Most Beautiful Moment in Life”, publicado en el 2016 y algunas imagenes del video musical de la exitosa canción “Blood Sweat & Tears”, copian el fondo y la estructura de producción de sus proyectos de la serie de 1978 “Summer Camp”, incluida la obra de arte “The Banquet”.

Bernard Faucon declaró que los atuendos que se muestran en los maniquíes, las imágenes de fondo y otros elementos eran similares o una réplica cercana. También afirmó que el título del álbum de BTS, se había inspirado en el título de su proyecto de filmación “The Most Beautiful Day of My Youth”, que se realizó en 25 países desde 1997 hasta el 2003.

Ante dichas acusaciones de plagio Big Hit Entertainment salió en defensa de BTS. En un comunicado de prensa, la empresa que representan a los Bangtan Boys manifestó:

Tras verificar los informes realizados hoy, hemos expresado nuestra opinión de que la afirmación de similitudes planteada por una galería en septiembre del año pasado no es válida.

En agosto y septiembre del 2018, Bernard Faucon emitió dos declaraciones a Big Hit Entertainment, exigiendo una disculpa y una compensación de acuerdo con la negociación, pero la empresa representante de BTS se negó a aceptar la reclamación.

En una refutación, Big Hit Entertainment declaró que las fotos y los clips del álbum “The Most Beautiful Moment in Life” no eran similares a los trabajos de Bernard Faucon, y que como los puntos que el fotógrafo había afirmado que eran similares se usaban comúnmente en la filmación, no estaban sujetos a protección legal.

Sin embargo, Bernard Faucon envió una carta manuscrita en octubre del 2018 solicitando a la agencia que indicara que se habían inspirado o que las ideas eran un homenaje a sus obras.

De acuerdo con Soompi, Bernard Faucon planea llevar a cabo una conferencia de prensa en abril para emitir una declaración sobre BTS.