Acusan a Babo por acoso a Yuya, por una indirecta en redes sociales

En redes sociales, la influencer mexicana Yuya recibió otra indirecta por parte del rapero Babo, quien salió acusado por cometer acoso hacia la youtuber.

Yuya reciente se volvió tendencia en Twitter, debido al gran número de personas que salieron en defensa de la youtuber al recibir por parte de Babo un mensaje que muchos consideran como acoso.

El rapero de Cartel de Santa en el pasado ha insistido en múltiples ocasiones a la también empresaria de aceptar una salida con él.

Ante la falta de respuesta por parte de Yuya, Babo ha continuado enviando mensajes a la influencer, algunos más directos que otros.

Si bien para algunos la insistencia por parte del rapero y el silencio de Yuya ha sido motivo de risas y memes, otros lo señalan como acoso.

Y es que la falta de un pronunciamiento de Yuya hacia Babo ha dejado más que claro que no está interesada en tener algún tipo de trato con él. Sin embargo, eso no lo ha detenido de mandarle ciertos mensajes e indirectas por las redes sociales.

En esta ocasión, fue luego de una publicación de Yuya en Instagram que el miembro de Cartel de Santa le envió unas palabras bastante fuertes.

La youtuber subió a su cuenta de Instagram unas fotografías en las que se le ve sentada en lo que parece ser la sala de su casa, con un árbol navideño al fondo.

En estas, se ve a Yuya en un conjunto de jeans acampanados, blusa negra de cuello de tortuga, y una chaqueta con un estampado muy llamativo, luciendo una perforación en la nariz que no se le conocía.

Fue el mensaje que la influencer dejó en la publicación lo que Babo referenció en la suya.

“Voy a hacer que mi vida se sienta suavecita”, escribió Yuya en la publicación, recibiendo el cariño por parte de sus seguidores en Instagram.

Al momento, el post cuenta con más de 677 mil ‘me gusta’, y casi los mil 300 comentarios desde que se subió.

Al poco tiempo, Babo también tomaría su cuenta en la red social para responderle de una forma indirecta, y bastante cruda, a la creadora de ‘Yuya Cosmetics’.

Con una foto sin usar camiseta, en lo que luce como un gimnasio, Babo hizo una referencia muy clara a la youtuber aún sin mencionarla.

“Ella queriendo sentir la vida suavecita y yo queriendo que la sienta d**a”, escribió el rapero de manera muy sugerente.

El comentario generó la indignación por parte de usuarios en redes sociales, quienes expresan que ya fue demasiada la insistencia por parte del rapero, señalando como acoso o 'ciberacoso' el mensaje que recientemente envió.

Es debido a esto que Yuya se volvió tendencia en Twitter, pues muchos de sus seguidores y otros usuarios salieron en su defensa y estallaron en contra de Babo.

“Si yo me sentí incomoda con lo que dijo Babo, ahora imagínense a Yuya”, “Lo que babo hace con Yuya se llama ACOSO”, “Babo no se puso de romántico con Yuya, la está acosando y no es divertido”, “si una mujer dice no quiere nada contigo deja de insistir, NO es NO”, fueron algunos de los tweets encontrados en la red social tras hacerse trending topic.