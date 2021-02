Acusan a Chiquis Rivera de arruinar presentación de Los Ángeles Azules

México.- El pasado jueves 18 de febrero se celebraron por todo lo alto Premio lo Nuestro en su edición número 33, donde grandes artistas pisaron el escenario y también dieron muchas sorpresas, uno de estos fueron Los Ángeles Azules, quienes prepararon un impresionante popurrí de algunos de sus mejores éxitos con cantantes presentes en la ceremonia.

A la primera que le vio en el escenario durante el legado musical de la famosa agrupación de cumbia regional fue Chiquis Rivera, quien sorprendió con una impresionante figura bien marcada con un body café ajustado con brillos, mangas bombachas metálicas, varias joyas, el cabello largo y ondulado y unos altos tacones.

'El listón de tu pelo' fue el tema con el que deleitó la exitosa cantante de regional mexicano y a pesar de su buen desempeño en vivo, fue duramente criticada por usuarios de Internet, acusándola de haber arruinado la presentación de Los Ángeles Azules, pues no la toleran ni un poco.

Internautas se mostraron molestos porque Chiquis utilizó playback durante la presentación y a pesar de esto, no les gustó nada lo que hizo en el escenario, pero estas no fueron las únicas críticas, también se la "acabaron" por su físico, juzgándola y exigiendo que cambie de modista, pues aseguran que "la odia" y "no la viste conforme a su cuerpo".

Por otro lado, hubo quienes la defendieron a capa y espada y afirmaron que se lucía como las grandes y si seguía esforzándose llegaría tan lejos como su madre. Asimismo, hubo personas que se dijeron fascinadas con su presentación, ya que es "el tipo de música que más le gusta", así que le piden a Rivera hacer más música al ritmo de la cumbia.

Los Ángeles Azules, agrupación formada en 1980, como era de esperarse, ofrecieron una presentación de lujo, siempre con un gran carisma, tocando sus mejores ritmos de cumbia y bailando muy emocionados mientras se les veía vistiendo de traje blanco con negro y las mujeres con vestido blancos y brillos.

Esta presentación fue un homenaje a su música, la primera que salió a cantar fue Chiquis Rivera con el tema 'El listón de tu pelo', posteriormente salió al escenario Kinky con un increíble traje en tendencia para cantar 'Mis sentimientos' y finalmente Gloria Trevi subió toda su carisma, talento y belleza al escenario para deleitar con 'Cómo te voy a olvidar'.

La querida cantante mexicana sorprendió con un look muy juvenil, desde su llegada lució los mejores vestidos y para su presentación con Los Ángeles Azules no fue la excepción, ya que se le vio con un vestido largo color lavanda y aberturas en ambas piernas.