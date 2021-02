Acusan a Christian Chávez de transmitir VIH a un escort; el ex RBD responde

Christian Chávez fue acusado de transmitir VIH a un escort con quien mantuvo relaciones sin protección, según declaró la presunta víctima.

El actor y cantante Christian Chávez ha estado en las últimas fechas en el ojo del huracán, pues ahora un escort, con quien supuestamente tuvo relaciones sexuales sin protección, aún sin saber él que era portador de VIH, lo acusa de ser él quien le transmitió el virus.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Fue en una entrevista con el programa Ventaneando que Abisay Sosa dio su versión de lo sucedido con Christian Chávez, y de la pesadilla que vivió tras saber que había contraído VIH tras tener relaciones sexuales con él.

El joven señaló que su primer encuentro con Christian Chávez fue en 2006, durante una de las giras de RBD, donde solamente acudió a tomarse una fotografía con él como fan. Fue años después, mediante una aplicación de citas y encuentros, que el actor lo contactó, pidiendo los servicios de Sosa como escort.

Leer más: Mauricio Mejía revela supuesta lista de sus amantes, entre ellos Polo Morín y Christian Chávez

“Él fue el que me contactó a mí, yo estaba en la aplicación, me saluda, empezamos a platicar (…) no necesariamente tenía yo que tener relaciones con la persona con la persona a la que yo iba a brindarle el servicio, era simplemente ir a una cena, a pasar un fin de semana”.

Mencionó que, con el paso del tiempo, la relación entre ambos se fue dando más cercana, hasta acordar tener relaciones. El joven mencionó que él estuvo de acuerdo en hacerlo, pero el actor no había comentado acerca de su status con el virus.

“Él era consciente de que él ya era portador de una enfermedad, y su responsabilidad como tal era, o habérmelo dicho, o simplemente protegerse él o protegerme yo; si yo estoy consciente de que tengo algo, obviamente yo le voy a decir a esa persona”.

La respuesta de Christian Chávez a las acusaciones

Luego de las acusaciones hechas por Abisay Sosa, Christian Chávez decidió manifestarse a través de su cuenta de Instagram, negando lo declarado por el joven.

El actor se mostró molesto por los constantes rumores en torno a su imagen, pues desde hace un tiempo se ha especulado que es portador del Virus de la Inmunodeficiencia Humana, lo que señaló que genera más estigma sobre la enfermedad de lo que ya hay por sí misma.

Te puede interesar: Christian Chávez acusado por su exnovio de golpearlo con una botella

“Basta de acosar a las personas, de quererlas llevar al límite por una nota, basta de desinformar y antagonizar en medios de comunicación sobre las personas cero positivas y el VIH. Basta del odio y repudio que solo genera un estigma más grande por mi sexualidad y la de millones de personas”.

Christian Chávez mencionó a su vez que su intención a partir de ahora será el terminar con la desinformación acerca de la diversidad sexual y sobre las personas viviendo con VIH o con SIDA.

“Estoy decidido a unirme a esta lucha por una comunicación correcta y por acabar con la homofobia en los medios de comunicación”, concluyó.

Suscríbete aquí a Disney Plus.