Acusan a Danna Paola de copiar a Lady Gaga en su nuevo video

México.- En el ojo del huracán es donde se encuentra la cantante y actriz Danna Paola, quien después del lanzamiento de su nuevo video musical del sencillo en colaboración con Sebastián Yatra, "No Bailes Sola", ha recibido cientos de críticas en las redes sociales por supuestamente copiar las ideas de otras cantantes, como Lady Gaga, quien recientemente estrenó el video oficial de su primer sencillo "Stupid Love".

De acuerdo con la opinión de algunos internautas a través de Twitter, la joven cantante de 25 años habría copiado a cantantes como Lady Gaga y Whitney Houston en el video "Stupid Love" y la película "El Guardaespaldas", con el atuendo futurista que utilizó en algunas partes del video. Por otro lado, elogiaron que haya tomado influencia de los atuendos de los años 90 para algunas partes de su video.

Esto dicen los internautas sobre el nuevo video de Danna Paola. Foto: Twitter

Durante algunas escenas de "No Bailes Sola", Danna Paola y Sebastián Yatra se convierten en personas del futuro, con atuendos que se han robado la atención de todos y quieren seguir este tipo de moda. Se trata de un traje pegado al cuerpo que deja al descubierto una de sus piernas y está estilizado con aplicaciones metálicas y accesorios que simulan ser de metal, el de Yatra, por su lado, es de tonalidades más oscuras y aunque es el mismo concepto, se nota la diferencia de estética.

Danna Paola también ha sido comparada con Ariana Grande

Esta no es la primera vez que Danna Paola es comparada con otra artista o atacada por supuestamente copiar sus atuendos, pues durante su estancia como juez de La Academia, de TV Azteca, en su edición 2019-2020, realizó algunas presentaciones en las que alegaron que había copiado a Ariana Grande y a Britney Spears para algunas presentaciones.

Sobre esto, la joven reveló haber tomado inspiración de la Princesa del Pop para una de sus interpretaciones, incluso se trató de un homenaje en el cuadro del movimiento "#FREEBRITNEY" el cual fue muy popular en Twitter y buscaba que se liberara a la cantante de la custodia que tiene su padre sobre ella desde hace varios años, por lo que ha tenido que trabajar bajo su mando todo ese tiempo.

Danna Paola y su homenaje para Britney Spears. Foto: Instagram

Ante el tema de haber copiado a Grande, la actriz no se pronunció y ha estado ignorando el tema, pues no fue solo una vez cuando la compararon, ya que al compartir distintas fotografías en sus redes sociales utilizando looks parecidos a los de la cantante estadounidense, ha recibido todo tipo de comentarios, pero sin duda ella tiene su propio estilo y lo ha demostrado una infinidad de veces.

El atuendo con el que la compararon con Ariana Grande. Foto: Instagram

El video de "No Bailes Sola" con Sebastián Yatra

Tras el lanzamiento de su nuevo sencillo y su correspondiente video oficial, Danna Paola se ha convertido en tendencia en las redes sociales, debido a que se trata de un tema que va en acenso en las listas de popularidad, ya que figura ser todo un éxito en la carrera de la joven, tal y como lo han sido los sencillos "Sodio", "Mala Fama" y "Contigo", este último lanzado durante los días de confinamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.

Desde su adelanto en redes sociales, el video oficial del tema presentaba calidad y una temática muy llamativa, lo cual se logró, pues a un día de su lanzamiento oficial a través de YouTube, ha logrado juntar más de 2 millones 900 mil reproducciones, al momento de la elaboración de esta nota, así como 315 mil me gustas y 24 mil comentarios.

Danna Paola en el video "NBS". Foto: Twitter

La química entre Yatra y Danna es innegable dentro del video, sus voces hacen la combinación perfecta y el desarrollo de los personajes dentro del audiovisual también ha llamado mucho la atención de los internautas, sobre todo después de los fuertes rumores de que ambos tenían una relación hace algunas semanas, cuando el cantante terminó su relación con Tini Stoessel.

Ante el tema y la polémica, los cantantes hablaron indirectamente a través de sus redes sociales, pero en ningún momento negaron o confirmaron la noticia. Previo al anuncio del lanzamiento de "No Bailes Sola" ambos tuvieron interacción en Twitter, adelantando lo que se venía en el nuevo material musical.

Actualmente, Danna Paola es una de las artistas mexicanas con más influencia en las redes sociales. Asimismo, fue nombrada la más exitosa en las plataformas Spotify e Instagram, en donde tiene millones de seguidores y también reproducciones.

Tiene una gran influencia en las redes sociales. Foto: Instagram

Sebastián Yatra, por su lado, ha logrado una gran fama con sus sencillos musicales, entre los que se destacan "Por Perro", "Traicionera", "Cómo mirarte" y "Un año", junto al grupo musical mexicano Reik. Su más reciente trabajo es "No Bailes Sola" junto a Danna Paola, en donde se mezclan los géneros que ambos cantan y han fascinado a sus seguidores.

Yatra lanzó colaboración con Danna Paola. Foto: Instagram

