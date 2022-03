Acusan a Doja Cat de xenofobia y la "cancelan" en redes sociales

Paraguay.- En las últimas horas el nombre de Doja Cat se ha vuelto tendencia en las redes sociales, esto debido a que muchos de sus fanáticos la acusan de ser xenofóbica, soberbia y hasta mentirosa, polémica que desató luego de la cancelación de su presentación en Paraguay debido al difícil clima el día del evento.

Fue así como comenzó la "cancelación" de la cantante estadounidense en las redes sociales, pues algunos de sus seguidores sacaron a luz capturas de pantalla de algunos tweets que publicó la artista, pero después borró, en los cuales mentía sobre algunas situaciones ese día.

Y eso no fue todo, parece que Doja Cat tampoco salió a saludar a sus fanáticos y mucho menos a convivir con ellos o recibir los regalos que le habían preparado, quienes estuvieron a las afueras de su hotel ansiando por verla, aunque sea algunos segundos.

Fue a través de fotografías y videos de Twitter en donde se evidenció que un gran número de personas la estaba esperando en el lugar, aunque ella mencionó en uno de sus tweets borrados que nadie la estaba esperando afuera del hotel.

"Hubo una tormenta en Paraguay y el show se canceló. Cuando salí del hotel a la mañana siguiente, no había nadie en la puerta del hotel esperando por mí. Supérenlo", explicó en Twitter la intérprete de 'Say so'.

Asimismo, añadió que no hubo ni siquiera un fanático presente, incluso, señaló: "Hablen mierd*", al ver todos los comentarios que hubo en las redes sociales sobre ella.

Es así como Doja Cat fue duramente criticada en las redes sociales y hasta declarada como "Le enemiga pública #1 de Paraguay". Al final la rapera decidió contestar a los comentarios y hasta aseguró que mejor se retirará y dejará de hacer música, pues está harta de la fama. "Esta mierd* no es para mí, así que me voy. Cuídense todos", finalizó.

