Acusan a Dua Lipa de copiar una canción de Kimberly Loaiza

Usuarios de Internet armaron una revolución tras asegurar que la cantante británica Dua Lipa había copiado uno de los mayores éxitos de Kimberly Loaiza, esto para incluir el tema en su nuevo material discográfico "Future Nostalgia".

Se trata del tema "Good in bed", de Dua, el cual habría sido un plagio de "No seas celoso", de Kim Loaiza, y un hilo en Twitter compara ambas canciones para demostrar que sí se trata de una mala jugada de la intérprete de "New Rules".

Para los que quieran ver por que KIMBERLY LOAIZA quiere demandar por PLAGIO a DUA LIPA, aquí les dejo los pedazos de las canciones, para que no busquen más �� — BERCOVICH (@JuniorBercovich) April 15, 2020

Esto ha desatado fuertes críticas para los fanáticos de Loaiza, pues la mayoría se mantiene en una mala posición, insistiendo en que el tema fue plagiado e incluso han revelado que la influencer estaría a punto de demandar a Lipa por esta razón.

Sin embargo, muchos internautas, y fanáticos de Dua Lipa, defienden que la superestrella del pop ni siquiera conoce a la madre de Kima y que jamás cometería un plagio, mucho menos de una canción tan poco conocida a nivel mundial, a diferencia de las suyas.

Ante estas declaraciones, Dua Lipa y Kimberly Loaiza no se han pronunciado y han dejado que la guerra en Internet continúe para descifrar si efectivamente es un plagio o solamente una mera coincidencia.

"Good in bed" de Dua Lipa:

"No seas celoso" de Kimberly Loaiza:

