Acusan a Julián Gil de infiel: Saca provecho y pide a mujeres fotos y videos íntimos

Pese a que Julián Gil ha presumido una relación muy formal y duradera con la presentadora de deportes Valeria Marín, ahora al actor lo acusan de serle infiel a distancia.

Supuestamente, Julián Gil se habría estado mandando mensajes subidos de todo con otras mujeres, entre ellas famosas y fanáticas que encuentra en redes sociales, a quienes le pide fotografías y videos íntimos.

Había sido la revista TVNotas quienes obtuvieron capturas de pantallas de las conversaciones que Julián Gil había tenido con una joven a través de Instagram, a quien le pedía contenido íntimo.

Una fuente cercana al actor comentó a la revista que este actuar de Julián Gil no es novedad ni sorprende a nada, pues ya desde hace tiempo realiza estos actos a escondidas de su novia Valeria Marín.

“Mira, la verdad es que Julián es un ojo alegre. Es guapo, famoso, y sí, le encantan las mujeres, sabe cómo hablarles y la verdad es que no se limita a conquistar sólo a mujeres famosas, también se deja querer por sus fans”, dijo la fuente.

Supuestamente, el ex de Marjorie de Sousa, con quien mantiene un pleito por la negación de la venezolana a dejar al argentino ver a su hijo, se aprovecha de su fama y de su atractivo físico para conquistar mujeres en internet.

“Las chavas caen rendidas, entonces él empieza a pedir más y más cosas, hasta que logra que ellas le manden fotos y videos íntimos”.

Con su actual pareja, Valeria Marín, ya lleva un par de años juntos, pero en estos momentos se encuentran separados por la distancia, ya que ella viajó para la conducción de los Juegos Olímpicos.

Ella no estaría enterada de lo que su novio hace y, asegura la fuente, Julián Gil buscaría la forma de negar todo, pues en su teléfono no guarda evidencia de que esté coqueteando con otras.

“Lleva casi dos años con Valeria Marín (...) Pero de esto que hace en las redes sociales, casi nadie sabe, porque sólo saca provecho, bloquea a las chicas y borra todo rastro”.

Y es que al no haber un contacto directo con ellas, pues en cuenta le piden verse las bloquea, el mismo Julián Gil no considera lo que hace como infidelidad, sin embargo, lo hace a espaldas de su novia.

“Julián dice que ‘si no toco, no es infidelidad’, pero si estuviera tan seguro, no haría esto a espaldas de Valeria, porque como te dije antes, ella no sabe lo que él hace en las redes”.