Acusan a Pita Saavedra de haber abusado sexualmente de Chiquis Rivera: "di que tía Pita no fue"

En una entrevista para el programa "El precio de la fama", Sebastián hijo de la señora Pita Saavedra, tía de la cantante Chiquis Rivera, reveló haberse enterado de que hace varios años, su mamá había abusado sexualmente de una niña de 11 años de edad y al confrontarla para saber si eso era cierto, lo corrió de su casa.

Pita es hermana de Doña Rosa Saavedra, mamá de la fallecida cantante Jenni Rivera ("La Diva de la Banda" o "La Gran Señora"). Ante las declaraciones de Sebastián, muchas personas están acusando a la señora Pita de abuso sexual en contra de Chiquis.

Los fans de Chiquis Rivera recordaron que en su primer libro autobiográfico "Perdón", la cantante habló sobre el abuso sexual que sufrió de parte de su propio padre José Trinidad Marín cuando era una niña, pero además, reveló haber sufrido este mismo tipo de abuso por parte de una mujer muy cercana a la familia, de la cual no quiso revelar el nombre.

Tras lo dicho por Sebastián en el show "El precio de la fama", los fans de Chiquis Rivera ataron conjeturas y llegaron a la conclusión, de que habría sido su tía Pita Saavedra quien abusó sexualmente de ella.

Ante las fuertes acusaciones en su contra, Pita Saavedra publicó un video en su canal de YouTube donde desmintió todo esto y además, le imploró a su sobrina Chiquis Rivera que saliera a defenderla. "Nunca de los nunca, pasaría nada de lo que dicen que ha pasado, sé que este video va a verlo Chiquis o va a llegar a los oídos de Chiquis, te pido y te imploro que salgas a defenderme".

Están diciendo que yo soy la mujer que te abusó de chiquita o que te violé, mi hija, te pido de todo corazón por ese amor que nos tenemos, porque yo sé que tú me quieres también y yo siempre te he defendido.

Pita Saavedra le pidió a la primogénita de Jenni Rivera, que saliera a decir la verdad y si no quería revelar la identidad de la mujer que abusó sexualmente de ella "perfecto, pero di que tía Pita no fue, me están atacando y hasta mi hijo Sebastián llegó a decir que no dudaba que yo fuera esa mujer".

Hasta el momento Chiquis Rivera, ex esposa del cantante Lorenzo Méndez, no ha comentado nada al respecto.

