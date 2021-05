Acusan a Sofía Castro de usar su influencia por ser hija de Angélica Rivera, para trámite en el INE

Supuestamente la actriz Sofía Castro, hija del productor de televisión José Alberto "El Güero" Castro y de la actriz de telenovelas Angélica Rivera (ex Primera Dama de México), habría usado la influencia que tiene por sus famosos padres y por ser ex hijastra del Presidente de México Enrique Peña Nieto, para realizar un trámite en el Instituto Nacional Electoral (INE) sin la necesidad de hacer fila.

Dicha denuncia fue hecha por el periodista Hernán Gómez Bruera, conductor de La Octava y Columnista de el Heraldo de México. En su cuenta de Twitter publicó una fotografía de Sofía Castro, quien acudió al módulo de INE ubicado en Reforma 295 en la Ciudad de México, para tramitar su credencial para votar.

De acuerdo con Hernán Gómez Bruera, al poco tiempo que Sofía Castro llegó al lugar, fue llamada por una de las personas que laboran en dicho módulo, saltándose la larga fila que había. ¿A caso hubo favoritismo?

"Todos formados esperando su turno en el módulo del INE de Reforma 295, cuando de pronto anuncian por radio: 'ya viene la ciudadana Sofía Castro' (la hija de La Gaviota)", manifestó el periodista en su tweet, señalando que a la ex integrante de la Familia Presidencial "inmediatamente la dejan pasar sin hacer fila como todos, en el INE no todos somos iguales".

Todos formados esperando su turno en el módulo del @INEMexico de Reforma 295, cuando de pronto anuncian por radio: “ya viene la ciudadana @sofia_96castro” (la hija de La Gaviota). Inmediatamente la dejan pasar sin hacer fila como todos. En el @INEMexico no todos somos iguales. pic.twitter.com/30jXbThnTZ — Hernán Gómez Bruera (@HernanGomezB) May 17, 2021

Hubo personas que comentaron que no hubo favoritismo, pues simplemente Sofía Castro había hecho una cita previa, por lo que no necesitaba hacer fila. "Se nota que no has ido al INE en últimas fechas, porque cualquiera sabe que hoy en día no se hace fila, sino que se hace una cita previa, eso quiere decir que ya tienes un turno asignado. Espero que pongas tu disculpa y no generes conflicto donde no lo hay".

Otro usuario de Twitter escribió: "con esto nos damos cuenta que en el INE nada a cambiado, siguen estando a favor de la gente privilegiada; su madre (Angélica Rivera) que por 6 años vivieron de nuestros impuestos con lujos excesivos y viajes, hoy siguen con privilegios".

Ante la denuncia hecha por Hernán Gómez Bruera, el INE le respondió que Sofía Castro tenía cita agendada.

"La ciudadana a la que hace referencia este tuit, acudió a su Módulo de Atención Ciudadana según la cita que obtuvo, en su turno se le llamó e hizo su trámite, no hubo y trato preferencial alguno, saludos".