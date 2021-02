Acusan a Toño Mauri de tráfico de influencias para su trasplante de pulmón

Toño Mauri de 56 años de edad se encuentra en el ojo del huracán, pues a pesar de haber salido del hospital tras estar ocho meses internado por haberse contagiado de Covid-19 y luchar por su vida intensamente, el actor ahora se tiene que defender por haber sido señalado de tráfico de influencias por el doble trasplante de pulmón que se le realizó.

Como muchos saben Toño Mauri estuvo internado en un hospital de Miami, y es que el Covid-19 le causó mucho daño a los pulmones del artista quien se tuvo que someter a un trasplante de pulmón doble para contrarrestar el mal, pero lo que causó mucho ruido, fue lo rápido en que se llevó a cabo la operación, pues por lo regular estos duran bastante, además hay que estar en una lista de espera.

Tras las acusaciones en redes sociales, el artista quien ya está en su hogar, se tuvo que defender de las acusaciones principalmente hechas en redes sociales, pues los internautas empezaron a decir lo difícil que es esperar un donante, además de los elevados costos, por lo que Toño Mauri se tuvo que defender de dichas acusaciones de tráfico de influencias.

Es un tema que yo lo puedo cubrir o que conozco fulanito de tal, eso aquí en Estados Unidos eso no funciona de esa manera, pero yo no llegué aquí con ninguna recomendación, ni con ninguna carta, simplemente llegué como un paciente más y te vuelvo a repetir es importante siempre hemos tenido un seguro como cualquier persona, dijo Toño Mauri para el programa Hoy.

Ante de las declaraciones de Toño Mauri algunos de sus fans lo apoyaron a capa y espada, mientras que el hate siguió y se le fueron con todo al sobreviviente de Covid-19, lo que sigue causando polémica en redes sociales, para quienes no lo saben del todo el actor es uno de los más respetados del medio de la farándula desde hace años.

"Es un testimonio como Dios actúa, es la voluntad de El y no la nuestra, recordemos que su hijo Jesús hacia los milagros y aun asi dudaban, DIOS TE AMA, bendiciones Toño Mauri!!!", "A mí me cae Súper Bien Toñito, qué bueno que estás bien. Pero lo qué NO se puede Negar es qué sí Hubo Tráfico de Influencias. Estar 8 meses en un Hospital alguien de Medianos Recursos no lo Soporta", "Es verdad, en muchos de los vídeos que te encuentras donde cubren las notas de la salud de Toño Mauri es impresionante un sin fin de malos comentarios", le escribieron al actor.

Pero no solo los internautas intervinieron en el testimonio de Toño Mauri, también los conductores de Hoy se mostraron indignados por las acusaciones en contra de su colega, sino que también lo defendieron, señalando al hate de no tener empatía por la vida humana de otra persona, pues ellos están felices de que el histrión haya superado la enfermedad.

Otra de las cosas que se han mencionado sobre la salud de Toño Mauri, es que el histrión siempre luchó con todas sus fuerzas contra el Covid-19 y es que aunque el histrión vio un panorama desesperanzador en muchas ocasiones, jamás tiró la toalla, pues su familia siempre fue el motor para salir adelante, pues ya lo narró anteriormente.

Cabe mencionar que la llegada de Toño Mauri a su casa se hizo viral en redes sociales, pues en la entrada no solo lo esperaba su familia, también sus mascotas quienes se ven muy contentas después de no ver a su dueño desde hace varios meses.

